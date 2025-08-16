La “crisis silenciosa” de River: cómo es la situación de los tres jugadores colgados por Marcelo Gallardo

El fracaso del “Muñeco” en la elección de refuerzos hace eco en Núñez y varios futbolistas que el DT pidió no son tenidos en cuenta.

Marcelo Gallardo. Foto: NA

Durate este mercado de pases, Marcelo Gallardo encabezó una importante reestructuración del plantel de River, con partidas de futbolistas de peso que el mismo DT había pedido en ventanas anteriores.

Si bien hubo varias bajas, no todos los borrados encontraron nuevos destinos, siendo los casos de Manuel Lanzini, Matías Rojas y Matías Kranevitter los más resonantes.

Marcelo Gallardo. Foto: Reuters

La relación está tan rota que incluso el “Muñeco” decidió sacarlos hasta de la lista de buena fe para la Copa Libertadores, dejando a futbolistas que ya no están en River, como Lucas Lavagnino, Rodrigo Aliendro y Franco Mastanuono.

Cómo es la situación de los borrados por Gallardo en River

Matías Rojas

Fue relegado por el DT pese a que no contó con chances de demostrar su potencial en cancha, ya que disputó apenas siete partidos, en los que convirtió un gol.

Su salida significaría un alivio para Gallardo, ya que además de dejar atrás un alto salario alto, liberaría un cupo de extranjeros. De todas maneras, todavía no llegaron ofertas concretas y por ahora, el paraguayo seguirá entrenándose con los relegados.

Matías Rojas, futbolista. Foto: @RiverPlate

Manuel Lanzini

Tras los sondeos de Vélez y la MLS, en los últimos días salió la opción de Estudiantes, que se encontró con la inminente salida de Tiago Palacios. De todas maneras, el Pincha no avanzó y las negociaciones están frenadas, por lo que el volante ofensivo continuará en el “Millonario” hasta diciembre.

Este año, Lanzini disputó 14 partidos y marcó un gol. Nunca pudo asentarse entre los titulares y tampoco demostró ser un salto de calidad ingresando desde el banco.

Matías Kranevitter

Con Enzo Pérez como jugador estrella para Gallardo y el arribo de Juan Carlos Portillo, el mediocampista de 32 años no será tenido en cuenta en el segundo semestre.

Hubo sondeos de México y Estados Unidos, pero no prosperaron, por lo que se espera que se vaya libre a fin de año con el pase en su poder. En lo que va del año, jugó ocho partidos.