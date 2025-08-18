Xabi Alonso destacó el espíritu argentino de Mastantuono y anticipó su debut en el Real Madrid: “Podría tener minutos”

El técnico del ‘Merengue’ confesó que se sorprendió por la “madurez” y “seguridad” que mostró la joven promesa argentina durante sus primeros entrenamientos en la Casablanca. Por estos motivos, debutaría ante Osasuna.

Franco Mastantuono en el Real Madrid. Foto: realmadrid.com

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, destacó la “personalidad” que mostró Franco Mastantuono en sus primeros días, con 18 años recién cumplidos, y abrió su puerta al debut ante Osasuna en el Santiago Bernabéu, por la primera fecha de La Liga.

“La primera vez que hablé con él me sorprendió mucho su personalidad, tenía 17 años y era un hombre, tenía mucha seguridad en sí mismo, no tenía ningún vértigo de dar el paso al Real Madrid, y desde que llegó se le nota esa madurez, las ganas, la calidad“, resaltó Alonso.

Presentación de Franco Mastantuono en el Real Madrid. Foto: Reuters (Violeta Santos Moura)

En los cuatros días que dirigió a Mastantuono, el técnico español de 43 años confirmó muchas cualidades futbolísticas que ya había visto en el estudio a distancia del futbolista argentino.

En cuanto al posible debut del argentino contra Osasuna, reveló: “Sí, podría tener minutos”. Y subrayó: “Tiene ese espíritu argentino guerrero y que es combativo, con calidad, tiene una zurda espectacular, en el pase y en la definición es muy bueno“.

Presentación de Franco Mastantuono en el Real Madrid. Foto: Reuters (Violeta Santos Moura)

Respecto a la declaración de Mastantuono sobre Lionel Messi, a quien eligió como el mejor jugador del mundo, Alonso quitó importancia a que un jugador del ‘Merengue’ prefiera a una leyenda del eterno su rival: Barcelona.

“Puedo ver que tenga lógica que su jugador favorito sea Messi. Siendo argentino no es una sorpresa para mí”, reconoció el técnico de Real Madrid, quien cortó con la hegemonía de Bayern Múnich y logró ganar con Bayer Leverkusen la Bundesliga (2023-24).

El posible 11 titular de Real Madrid para enfrentar a Osasuna

Según medios españoles, estos serían los 11 elegidos de Xabi Alonso: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Brahim Díaz, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

El partido entre Real Madrid y Osasuna comenzará a las 16:00 (hora argentina), y contará con transmisión de DirecTV Sports. El siguiente encuentro del ‘Merengue’ será contra Real Oviedo, el domingo 24 de agosto, a partir de las 16:30, por la segunda fecha de La Liga.