CONMEBOL descalificaría a Independiente y U de Chile de la Copa Sudamericana

La entidad deportiva decidió la salida de los dos clubes del certamen internacional. La confirmación oficial se dará durante los próximos días.

Independiente y U de Chile. Foto: EFE

El escándalo por la batalla campal que se desató en el Libertadores de América entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile ya tiene sus consecuencias. Según trascendió, Conmebol descalificaría a ambos equipos la Copa Sudamericana 2025.

“Tanto Independiente como Universidad de Chile van a ser descalificados de la Copa Sudamericana”, indicó el periodista Hernán Castillo, para agregar que la decisión iba a ser comunicada en breve.

Brutal violencia entre hinchas de Independiente y la U de Chile. Foto: EFE

Además, se espera que ninguno de los dos equipos pueda jugar competencias internacionales durante 2026 y 2027.

Por otro lado, el Estadio Libertadores de América, por su parte, quedaría inhabilitado para recibir partidos de CONMEBOL.

En cuanto a la próxima fase se espera que Alianza Lima, en principio, pase directamente a semifinales, que era el que iba por esa llave.

https://multimedia.canal26.com/media/video/2025/08/21/670927.mp4

Gianni Infantino se expresó tras la batalla campal entre hinchas de Independiente y U de Chile

Gianni Infantino se expresó por lo ocurrido en Avellaneda, donde las dos hinchadas chocaron y se vieron imágenes de brutalidad en las tribunas.

El mensaje de Gianni Infantino tras la batalla campal en el partido entre Independiente y U de Chile. Foto: Instagram

“Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La violencia no tiene cabida en el fútbol”, escribió el suizo en su comunicado.

Infantino añadió en su mensaje que los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de este deporte “deben poder hacerlo sin miedo”.

“Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos”, finalizó.