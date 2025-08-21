Gianni Infantino denunció la “impactante violencia” que se vio en el duelo de hinchadas de Independiente y U de Chile

El presidente de FIFA publicó un mensaje luego de los incidentes ocurridos en el Libertadores de América, durante un encuentro por Copa Sudamericana.

Gianni Infantino, FIFA. Foto: Reuters.

El escándalo violento que ocurrió entre las hinchadas de Independiente y U de Chile llegó a las más altas cúpulas del mundo del fútbol. En las últimas horas, Gianni Infantino, presidente de FIFA, se expresó en sus redes sociales acerca de lo ocurrido en Argentina.

El mandatario condenó “enérgicamente” la “impactante violencia” que se observó en el Libertadores de América, cuando jugaban la vuelta del cruce de cuartos de final de Copa Sudamericana.

El mensaje de Gianni Infantino tras la batalla campal en el partido entre Independiente y U de Chile. Foto: Instagram

“Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La violencia no tiene cabida en el fútbol”, escribió el suizo en su comunicado.

Infantino añadió en su mensaje que los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de este deporte “deben poder hacerlo sin miedo”.

“Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos”, finalizó.

Brutal violencia entre hinchas de Independiente y la U de Chile. Foto: EFE

El partido fue suspendido por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera en el minuto 48 cuando los equipos empataban 1-1. El motivo fue la violencia que se produjo en las gradas del Estadio Libertadores de América, de la localidad de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires.

Ataques con piedras y palos entre fanáticos de Universidad de Chile y de Independiente que han dejado, según los últimos datos ofrecidos por el club chileno este jueves, un balance de 19 heridos, uno de ellos con riesgo vital, y 97 ciudadanos de esa nacionalidad detenidos en Buenos Aires.

Violencia entre las barras de Independiente y U de Chile en Avellaneda.

Comunicado de Conmebol: cómo sigue el caso de Independiente y U de Chile

Conmebol publicó un comunicado después de los incidentes ocurridos en Avellaneda. “La Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la Copa Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado”, indicaron.

Asimismo, se agregó que, “teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la Conmebol para futuras determinaciones”.