Otra mala para Independiente: no podrá ser local ante Platense por el Torneo Clausura

El partido estaba programado para el próximo domingo a las 20:30. No se descarta que haya una reprogramación.

Incidentes entre hinchadas de Independiente y Universidad de Chile. Foto: EFE

Siguen las malas noticias para Independiente, tras el escándalo violento que se vivió en sus tribunas durante el partido ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. Javier Alonso, ministro de Seguridad de Buenos Aires, confirmó que el Libertadores de América fue clausurado, por lo que no podrá jugar de local ante Platense el próximo domingo.

El partido ante el Calamar estaba pactado por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025. En caso de que se juegue de todos modos, el Rojo deberá buscar una sede alternativa para el encuentro, ya que su estadio quedó inhabilitado.

Independiente no jugará ante Platense como local. Foto: NA.

Durante una entrevista radial con Gustavo Sylvestre en Radio 10, el funcionario de la PBA indicó que “Independiente no va a jugar en su cancha el próximo partido”.

El partido estaba programado para este domingo a las 20:30, aunque el tiempo que resta para organizarlo en otro estadio es muy acotado. De esta manera, se espera conocer la resolución de las autoridades, por lo que no se descarta que haya una reprogramación.

Brutal violencia entre hinchas de Independiente y la U de Chile. Foto: EFE

Liberaron a 104 chilenos detenidos tras la violencia en el partido de Independiente ante Universidad de Chile

104 personas recuperaron su libertad en las últimas horas, según confirmó el propio presidente de Chile, Gabriel Boric. Estas personas habían quedado tras las rejas por los incidentes entre hinchadas de Independiente y Universidad de Chile.

A través de un posteo en sus redes sociales, Boric detalló: “Me informa el ministro Álvaro Elizalde que la fiscalía acaba de decretar la libertad de los 104 detenidos de la Universidad de Chile que permanecían en comisarías en Argentina”.

Violencia en Independiente-U de Chile. Foto: REUTERS

Además, aseguró que “seguiremos trabajando por erradicar la violencia en los estadios y a la vez defendiendo los derechos de nuestros compatriotas”.

Los gravísimos incidentes que se vieron en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, comenzaron con los hinchas de la Universidad de Chile lanzando piedras y bombas de estruendo a la parcialidad de Independiente, cuya barra brava luego terminó atacando a los hinchas visitantes que seguían en el recinto, dejando como saldo a decenas de heridos.