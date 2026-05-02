Platense Vs Estudiantes Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Platense vs. Estudiantes, por Torneo Apertura 2026? El partido se juega este Sábado, 02/05/2026, a partir de las 21:15hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Ciudad de Vicente López, ubicado en Vicente López.

¿Por dónde ver en vivo Platense vs. Estudiantes, por Torneo Apertura 2026? El encuentro entre Platense y Estudiantes se podrá ver en directo por ESPN Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Platense vs. Estudiantes, por Torneo Apertura 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Ramírez, Nicolás, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Platense y Estudiantes por Torneo Apertura 2026. La pelota comenzará a rodar a las 21:15 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Ciudad de Vicente López de Vicente López.