Un expiloto de Fórmula 1 cuestionó el desempeño de Franco Colapinto: “Eso fue una alarma para Alpine”

El colombiano Juan Pablo Montoya señaló que la escudería francesa debería analizar otras opciones para la segunda mitad de temporada. Entre ellas, mencionó al piloto de reserva, Paul Aron, y un actual corredor de otra marca con un cuestionable presente.

Franco Colapinto en el GP de Hungría de la Fórmula 1. Foto: EFE (Anna Szilagyi)

La Fórmula 1 prepara su regreso para continuar con la segunda parte de la temporada 2025. En este contexto, una de las grandes incógnitas está centrada en el nivel de Alpine, que tuvo un mal inicio de año y necesita salir del fondo de la tabla de Constructores.

Uno de los que habló acerca de este interrogante, fue el expiloto colombiano Juan Pablo Montoya, que puso el foco en el desempeño del argentino Franco Colapinto, quien reemplazó al inicio de la presente temporada al australiano Jack Doohan.

Paul Aron, Jack Doohan, Pierre Gasly y Franco Colapinto, los pilotos de Alpine para 2025.

“¿Si Franco va a seguir en Alpine en 2026? Es una buena pregunta“, declaró Montoya en un podcast de AS. “Yo siempre dije que a Paul Aron le debían dar una chance y en el test de Hungría fue el más rápido. Eso fue una alarma para Alpine, como diciendo: ‘Hay que mirar otras opciones’. Eso lo puede complicar a Franco”, expresó.

El colombiano también mencionó el accidente que tuvo el corredor bonaerense en una prueba cerrada en Hungría: “Creo que Franco está haciendo un buen año y, sobre el choque en los test, todos estrellamos alguna vez, no es grave”.

Franco Colapinto y Pierre Gasly en el GP de Hungría. Foto: EFE (Zoltan Balogh)

Por último, Montoya sumó otro piloto al escenario, cuyo futuro también es una incógnita por su flojo rendimiento en la presente temporada de F1: “Si Yuki Tsunoda llega a quedar libre de Red Bull, esa podría ser una buena opción también“.

“Vamos a ver... en el mercado puede haber mucho movimiento o de pronto Alpine dice que está contento con Colapinto y le da un año más”, sentenció el ex piloto colombiano de Williams y McLaren.

Fórmula 1: ¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto?

Viernes 29 de agosto

Prácticas Libres 1: 7:30

Prácticas Libres 2: 11:00

Sábado 30 de agosto

Prácticas Libres 3: 6:30

Clasificación: 10:00

Domingo 31 de agosto

Carrera: 10:00

