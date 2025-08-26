Cadillac confirmó sus dos pilotos para Fórmula 1: uno era un competidor de Colapinto por su asiento en Alpine

La escudería estadounidense anunció la alineación para su desembarco a la F1 en 2026. Se trata de un equipo formado por dos experimentados en la competencia.

Cadillac llega a la Fórmula 1 en 2026. Foto: X CadillacF1

Se comienza a definir la lista de pilotos que participarán de la temporada 2026 de Fórmula 1. Cadillac confirmó a los dos pilotos que formarán parte de la escudería en su desembarco a la competencia: Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas, dos nombres que destacan por su experiencia.

La escudería estadounidense finalmente reveló los dos nombres con un video en sus redes sociales. El equipo tiene el respaldo de General Motors y estará dirigido por el exdirector deportivo de Marussia, Graeme Lowdon.

Cadillac presentó a Checo Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos para 2026. Video: Cadillac_F1.

“Dos caminos. Un llamado del destino. El futuro del equipo Cadillac de Fórmula 1 comienza con ellos”, detalla la descripción del video que tiene a Pérez y Bottas como protagonistas. Si bien en los primeros segundos mantienen el misterio, el cierre muestra los rostros de ambos conductores.

Ambos pilotos habían quedado afuera de la grilla durante 2025, más allá de su experiencia y sus pergaminos dentro de la Fórmula 1. El próximo año significará una revancha para ellos, con una nueva oportunidad al volante de un monoplaza. Incluso Bottas se había postulado para tomar el lugar de Franco Colapinto en Alpine, algo que finalmente no avanzó.

Valtteri Bottas y Checo Pérez serán los pilotos de Cadillac en 2026. Foto: X Cadillac_F1.

La carrera de Checo Pérez indica que pasó por los equipos Sauber, McLaren, Force India/Racing Point y Red Bull, donde ayudó a Max Verstappen a conseguir sus cuatro títulos. Además, consiguieron ganar el Mundial de Constructores de 2022 y 2023.

El mexicano indicó en declaraciones al sitio oficial de Cadillac: “Unirme al equipo Cadillac de Fórmula 1 es un nuevo capítulo increíblemente emocionante en mi carrera. Desde nuestras primeras conversaciones pude percibir la pasión y la determinación detrás de este proyecto. Es un honor formar parte de la construcción de un equipo que pueda desarrollarse en conjunto para que, con el tiempo, luchemos en primera línea”.

Con respecto a Bottas, ocurre algo similar, aunque con pasos por Williams, Mercedes y Alfa Romeo/Sauber. Su mejor versión se vio en la escudería alemana, donde fue el 2do ideal para Lewis Hamilton en sus conquistas de campeonatos. En total, consiguió diez triunfos en la competencia.

BREAKING: Valtteri Bottas and Sergio Perez will race for Cadillac Formula 1 Team in 2026!#F1 pic.twitter.com/umwBU2VCkA — Formula 1 (@F1) August 26, 2025

“Desde el momento en que empecé a hablar con el equipo Cadillac de Fórmula 1 sentí algo diferente. Algo ambicioso pero a la vez con fundamento. Esto no es solo un proyecto de carreras, es una visión a largo plazo. No todos los días tienes la oportunidad de ser parte de algo que se construye desde cero y ayudar a darle forma para que realmente pertenezca a la parrilla de F1”, apuntó el finlandés.