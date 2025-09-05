Independiente, descalificado de la Copa Sudamericana: en su descargo, pidió que le devuelvan los objetos que entregó para el museo de la Conmebol

En un extenso texto difundido en sus redes sociales, el Rojo lamentó la decisión del ente sudamericano y exigió medidas. “La violencia se transforma en un atajo para evitar competir deportivamente hasta el final”, afirmaron desde el club de Avellaneda.

Incidentes entre hinchadas de Independiente y Universidad de Chile. Foto: EFE

Tras el fallo que lo dejó descalificado de la Copa Sudamericana, Independiente formalizó un reclamo ante la Conmebol, solicitando el retiro inmediato de toda referencia al club en el Museo del ente organizador, la devolución de trofeos y materiales históricos, y el cese del uso de su nombre en actividades promocionales sin autorización expresa.

La entidad de Avellaneda difundió un comunicado en el que cuestiona el uso de su legado deportivo en el museo oficial de la confederación, sin haber sido consultada ni reconocida como parte activa en la curaduría de contenidos.

En el texto publicado en las redes sociales del club, Independiente exige que se retiren menciones, imágenes y objetos vinculados al club hasta tanto se establezca un acuerdo formal que garantice el respeto por su historia y patrimonio.

Además, el club reclama la restitución de trofeos y materiales que considera de su propiedad y que actualmente se encuentran en poder de CONMEBOL. La institución advierte que no permitirá el uso de su nombre, escudo ni logros deportivos en campañas comerciales o institucionales sin su consentimiento, y subraya que cualquier representación de su legado debe contar con participación directa del club.

Conferencia de prensa de Néstor Grindetti. Foto: NA

En paralelo, Néstor Grindetti le envió una carta formal al titular de Conmebol, Alejandro Domínguez, en la que expresa preocupación por decisiones que afectan directamente a la institución y su masa societaria.

A su vez, el presidente del Rojo remarcó que el club exige transparencia y respeto por sus valores institucionales en cualquier instancia de representación regional. Independiente sostiene que su legado no puede ser utilizado sin su participación activa y sin garantías de preservación institucional.