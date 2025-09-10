Independiente, cerca del regreso a su estadio: el fiscal pidió el levantamiento de la clausura

Independiente se acerca al regreso al Libertadores de América - Ricardo E. Bochini. El Ministerio Público Fiscal solicitó a través de un escrito el levantamiento de la cautelar que le colocaron luego de la batalla campal ocurrida en el duelo ante Universidad de Chile en el partido por Copa Sudamericana.

Cabe recordar que el Rojo fue eliminado de la competencia continental tras los incidentes, algo que despertó muchas críticas por los hechos violentos llevados adelante también por la parcialidad chilena.

Violencia en Independiente-U de Chile. Foto: REUTERS

El documento en cuestión asegura que se cumplió con el requisito que solicitó el juez a la hora de colocar la clausura: la creación de un nuevo protocolo de seguridad. El texto apunta también que el dispositivo conto con la elaboración y aprobación del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires, además de que participaron Independiente, Aprevide, AFA y las fuerzas de seguridad.

El fiscal aclaró que el protocolo entrará en vigencia en un principio para partidos sin público visitante. De todos modos, será utilizado como la base para los encuentros que requieran de ambas hinchadas a futuro.

Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Foto: X @Independiente

Además, el escrito remarcó que la cautelar original se tomó con el objetivo de prevenir hechos de violencia y mejorar la coordinación de seguridad en el estadio, objetivos que, según el Ministerio Público Fiscal, ya fueron subsanados.

Por eso, en el punto d) de la parte resolutiva, el fiscal pidió al juez que deje sin efecto la medida cautelar. Sin embargo, la cancha aún no está habilitada: hace falta que el magistrado acepte el pedido y firme la resolución correspondiente.

La agenda de Independiente señala que tiene que recibir a Banfield el próximo 13 de septiembre desde las 16:45 en el Libertadores de América. Sin embargo, todavía no se sabe si podrá disputarse dicho encuentro, correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura.

Violencia en el partido entre Independiente y U de Chile por Copa Sudamericana. Foto: EFE

Previamente, pocos días después de los incidentes de Universidad de Chile, tuvo que postergarse el partido ante Platense que iba a disputarse en el estadio por el mismo certamen.