Levantaron la clausura del estadio de Independiente tras incidentes ante la U de Chile: ¿cuándo podrán volver sus hinchas?

Lo determinó el Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús. Conocé todos los detalles en la nota.

Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Foto: X @Independiente

El Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús ordenó levantar la clausura del estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, el hogar de Independiente.

La clausura se había dispuesto luego de los incidentes ocurridos en la Copa Sudamericana ante Universidad de Chile, partido tras el cual el “Rojo” quedó descalificado de la competencia.

Brutal violencia entre hinchas de Independiente y la U de Chile. Foto: EFE

El documento presentado por el Ministerio Público Fiscal señalaba que se dio por cumplido el requisito que el juez había fijado al ordenar la medida: la aprobación de un nuevo protocolo de seguridad.

Según la resolución, el plan operativo fue elaborado, modificado y aprobado por el Ministerio de Seguridad bonaerense con la participación de todas las partes involucradas: el club, Aprevide, la Policía y la AFA.

El estadio de Independiente. Foto: NA.

En su presentación, el fiscal dejó constancia de que el protocolo regirá inicialmente para partidos sin público visitante, aunque servirá como base para futuros encuentros con ambas parcialidades.

Así, Independiente volverá a jugar de local con su público en el partido ante Banfield, programado para el próximo sábado a las 16:45 por la fecha 8 del Torneo Clausura.