Fin de la novela en Boca tras el reclamo de Palacios a Úbeda: “Se resuelve puertas adentro”, el mensaje de Russo al plantel

El entrenador xeneize habló con el plantel tras la situación que protagonizó el chileno en Rosario. El técnico busca evitar reclamos ante las cámaras.

Cruce entre Palacios y Úbeda en el partido Rosario Central y Boca. Foto: Captura de video.

Miguel Ángel Russo no dejó pasar el gesto de Carlos Palacios a Claudio Úbeda en Arroyito y lo encaró en la vuelta a los entrenamientos.

El técnico de Boca, cansado de los reproches públicos de algunos jugadores a las decisiones del cuerpo técnico, le marcó la cancha al chileno con un mensaje claro y aclaró no quiere más actitudes de ese tipo en el plantel.

El último capítulo fue el domingo contra Rosario Central, cuando Palacios, reemplazado por Alan Velasco en el segundo tiempo, protestó la decisión delante de todos.

Russo habló mano a mano con el ex Colo Colo. La charla fue corta y directa, en donde le dejó claro que “esto no puede volver a pasar”, pero no solo al chileno, sino también para el resto del plantel. “Se resuelve en Boca Predio”, dijo el experimentado entrenador.

En lo meramente deportivo, en los casos previos, protagonizados por Cavani y Merentiel, no hubo sanción deportiva, y tampoco la habría ahora con Palacios.

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca. Foto: NA

El cuerpo técnico quiere que Boca siga en la senda positiva sin distracciones. Russo ya lo habló con todo el grupo y pretende que la energía esté enfocada en el torneo.

El domingo a las 21.15, Boca recibirá a Central Córdoba en busca de otro triunfo para consolidar la levantada y seguir arrimándose a los puestos de arriba.