Tras terminar 19° en el GP de Azerbaiyán, ¿cuándo vuelve a correr Franco Colapinto con Alpine en la Fórmula 1?
Franco Colapinto, que acabó decimonoveno este domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el circuito urbano de Bakú que tienen “que seguir trabajando duro” de cara a las próximas carreras.
En lo que queda del 2025, son siete los compromisos que deberá afrontar el piloto argentino de Alpine.
El domingo 5 de octubre, aunque la actividad comenzará el viernes 3 con las primeras prácticas libre, la máxima categoría del automovilismo mudará su competencia al circuito de Marina Bay para el Gran Premio de Singapur.
Respecto a la última carrera del año, la misma tendrá lugar en Yas Marina, donde se disputará el Gran Premio de Abu Dhabi el próximo 7 de diciembre.
Calendario completo de la Fórmula 1 para 2025
- 5 de octubre: GP de Singapur
- 19 de octubre: GP de Estados Unidos (Austin)
- 26 de octubre: GP de México
- 9 de noviembre: GP de Brasil (San Pablo)
- 22 de noviembre: GP de Las Vegas
- 30 de noviembre: GP de Qatar (Lusail)
- 7 de diciembre: GP de Abu Dhabi (Yas Marina)
Clasificación del Mundial de Fórmula Uno
- Oscar Piastri (McLaren) - 324
- Lando Norris (McLaren) - 299
- Max Verstappen (Red Bull)- 255
- George Russell (Mercedes) - 212
- Charles Leclerc (Ferrari) - 165
- Lewis Hamilton (Ferrari) - 121
- Kimi Antonelli (Mercedes) - 78
- Alexander Albon (Williams) - 70
- Isack Hadjar (Racing Bulls) - 39
- Nico Hulkenberg (Sauber) - 37
- Lance Stroll (Aston Martin) - 32
- Carlos Sainz (Williams) - 31
- Liam Lawson (Racing Bulls) - 30
- Fernando Alonso (Aston Martin) - 30
- Esteban Ocon (Haas)- 28
- Pierre Gasly (Alpine) - 20
- Yuki Tsunoda (Red Bull) - 20
- Gabriel Bortoleto (Sauber) - 18
- Oliver Bearman (Haas) - 16
- Franco Colapinto (Alpine) - 0
- Jack Doohan (Alpine) - 0