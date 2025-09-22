Tras terminar 19° en el GP de Azerbaiyán, ¿cuándo vuelve a correr Franco Colapinto con Alpine en la Fórmula 1?

El piloto argentino intentará sumar sus primeros puntos desde que se mudó a la escudería francesa.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán. Foto: REUTERS

Franco Colapinto, que acabó decimonoveno este domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el circuito urbano de Bakú que tienen “que seguir trabajando duro” de cara a las próximas carreras.

En lo que queda del 2025, son siete los compromisos que deberá afrontar el piloto argentino de Alpine.

El domingo 5 de octubre, aunque la actividad comenzará el viernes 3 con las primeras prácticas libre, la máxima categoría del automovilismo mudará su competencia al circuito de Marina Bay para el Gran Premio de Singapur.

Respecto a la última carrera del año, la misma tendrá lugar en Yas Marina, donde se disputará el Gran Premio de Abu Dhabi el próximo 7 de diciembre.

El choque de Albon a Colapinto.

Calendario completo de la Fórmula 1 para 2025

5 de octubre: GP de Singapur

19 de octubre: GP de Estados Unidos (Austin)

26 de octubre: GP de México

9 de noviembre: GP de Brasil (San Pablo)

22 de noviembre: GP de Las Vegas

30 de noviembre: GP de Qatar (Lusail)

7 de diciembre: GP de Abu Dhabi (Yas Marina)

