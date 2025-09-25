River, eliminado de la Copa Libertadores 2025: qué torneos le quedan en el resto del año

El Millonario cayó ante Palmeiras en Brasil, por lo que no llegó a las semifinales. Los dirigidos por Marcelo Gallardo siguen en carrera en dos torneos.

River fue eliminado de la Copa Libertadores por Palmeiras. Foto: EFE

Se terminó la ilusión para River en la Copa Libertadores 2025: Palmeiras le ganó 3 a 1 en la vuelta y lo dejó eliminado. Tras frustrarse el objetivo de alcanzar las semifinales del torneo continental, aparecen otras metas para los dirigidos por Marcelo Gallardo para lo que resta del año.

Si bien seguir en camino en Libertadores era el objetivo principal del año para el Millonario, existen otras competencias en las que siguen con vida, todas en el plano local.

Hasta el momento, River no logró conquistar títulos en lo que va del 2025, por lo que buscan mejorar la imagen con la suma de una estrella en lo que resta de temporada.

Actualmente, el Millonario sigue con vida en el Torneo Clausura y la Copa Argentina. Previamente, durante el 2025, perdió la Supercopa Internacional, quedó afuera en cuartos en el Torneo Apertura y no pasó la fase de grupos en el Mundial de Clubes.

Marcelo Gallardo, River Plate. Foto: EFE

River eliminado de Copa Libertadores: las competencias que le quedan en 2025

Con respecto al Torneo Clausura, las sensaciones son positivas, más allá de haber perdido ante Atlético Tucumán en la última fecha. Los dirigidos por Marcelo Gallardo están segundos en su zona, detrás de Riestra, con 18 puntos tras 9 partidos jugados.

Todo indica que no tendrán problemas para meterse entre los mejores ocho y clasificar a los Playoffs, en especial porque ya no tendrá que rotar su equipo por la doble competencia.

River Plate; Copa Libertadores. Foto: Reuters (Rodrigo Valle)

Justamente, el próximo domingo 28 de septiembre enfrentará a Riestra en condición de local. En caso de obtener una victoria, puede quedar en la cima del Grupo B del Torneo Clausura.

En la Copa Argentina, River está en los cuartos de final a la espera de un duelo fundamental para sus aspiraciones. El próximo jueves 2 de octubre enfrentará a Racing por un lugar en las semifinales.

Esa misma llave muestra que el ganador del cruce jugará ante Independiente Rivadavia de Mendoza, que viene de eliminar a Tigre.

Los próximos partidos para River