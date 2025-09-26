Tras el fracaso en la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo apuesta a una mezcla de titulares para el duelo entre River y Riestra

El “Millonario” se enfrentará al “Malevo” este domingo a las 18 por el Torneo Clausura y el DT tiene algunas bajas en el equipo.

Marcelo Gallardo. Foto: REUTERS

Luego de la dura eliminación por un global de 5-2 en los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, River Plate encara un nuevo desafío en el Torneo Clausura con algunos cambios en su equipo.

Este domingo a las 18, el conjunto de Marcelo Gallardo recibirá a Deportivo Riestra en el estadio Monumental, por la novena fecha del torneo local, con la obligación de reponerse del fracaso y sostener la ilusión de ingresar a una copa internacional en 2026.

River fue eliminado de la Copa Libertadores por Palmeiras. Foto: EFE

Sin embargo, el “Millonario” no podrá contar con uno de sus referentes en la mitad de la cancha: Enzo Pérez quedó descartado para el compromiso frente al “Malevo” debido al corte que sufrió en su rodilla izquierda, que requirió siete puntos de sutura.

El mediocampista se perderá el encuentro de este fin de semana y también genera preocupación de cara a los cuartos de final de la Copa Argentina ante Racing, el cual se jugará el jueves 2 de octubre a las 18 en el estadio Gigante de Arroyito.

Si bien desde el cuerpo técnico confían en que Pérez llegará en condiciones, su presencia se definirá con el correr de los días y más llegado al encuentro ante la “Academia”.

CONMEBOL #Libertadores | ¡IMPACTANTE CORTE DE ENZO PÉREZ!



Viví la CONMEBOL Libertadores por la pantalla de #FoxSportsArgentina pic.twitter.com/NJ2y1c9kw7 — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 25, 2025

Además, River mantiene la incertidumbre sobre la evolución de Juan Portillo, quien arrastra un fuerte dolor en la cresta ilíaca y será evaluado hasta último momento. Ante esto, Gallardo pensaría en una formación que tendría una sola duda en el mediocampo: Matías Galarza Fonda o Giuliano Galoppo.

El posible once de River para enfrentar a Deportivo Riestra

De esta manera, Gallardo tendría el siguiente equipo en mente:

Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Agustín De la Cuesta, Juan Cruz Meza, Matías Galarza Fonda o Giuliano Galoppo, Santiago Lencina; Miguel Borja y Facundo Colidio.

Las estadísticas de River y Riestra en el Torneo Clausura