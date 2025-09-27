Rodrigo De Paul fue sancionado en la MLS tras un partido del Inter Miami: el llamativo motivo de la multa

El argentino tuvo una desafortunada acción con su equipo y el Comité Disciplinario de la MLS le aplicó una sanción.

Rodrigo De Paul y la sanción que recibió en Inter Miami. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Un revés para el campeón del mundo Rodrigo de Paul en la MLS: el Comité Disciplinario de aquella liga consideró que el argentino simuló un contacto inexistente durante un partido de fútbol que le habría propinado un rival y lo castigó con una multa.

Para colmo, en la caída por el supuesto golpe, De Paul se golpeó el hombro izquierdo.

¿Cómo fue el episodio que protagonizó Rodrigo de Paul?

El mediocampista del Inter Miami y la Selección Argentina recibió una multa económica, cuyo monto no fue revelado, por parte del Comité Disciplinario, luego de que fue acusado de simular una agresión por parte de su rival durante la goleada de su equipo contra el New York City FC por 4 a 0, a los 26 minutos del cotejo.

La desafortunada jugada de Rodrigo de Paul en el Inter Miami. Video: X/@AreaSportsNet

“El Comité Disciplinario de la MLS ha multado con una cantidad no revelada al mediocampista de Inter Miami CF Rodrigo De Paul por violar la Política de simulación/exageración en el minuto 26 del partido de Miami contra New York City FC el 24 de septiembre", detalla el comunicado oficial del comité junto con un video del momento preciso.

En las imágenes se puede ver al mediocampista de 31 años que se llevó exageradamente las manos a la cara luego de un braceo con su rival, Andrés Perea. En la repetición de la jugada quedó en evidencia que no hubo contacto alguno.

Rodrigo de Paul y la sanción que sufrió con el Inter Miami. Foto: X/@StudioFutbol

Durante el juego, el árbitro del encuentro -Filip Dujic- sancionó falta a favor del Inter Miami a pesar de las protestas de los jugadores del New York City FC. Hay que recordar que De Paul, al caer, se lastimó el hombro izquierdo, lo que significó lamentablemente una jugada muy desafortunada para el propio De Paul.