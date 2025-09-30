Champions League: con una “avivada” de Mastantuono y un triplete de Mbappé, el Real Madrid goleó al Kairat Almaty

Se impuso 5 a 0 con un show del francés. El ex River fue titular y fue clave en el primer tanto del Merengue.

Champion League, Kairat Almaty vs. Real Madrid. Foto: EFE

El Real Madrid reaccionó a la derrota en el derby de La Liga con un goleada como visitante por 5 a 0 ante el Kairat Almaty en la continuidad de la Champions League.

Con un triplete de Kylian Mbappé y tantos de Eduardo Camavinga y Brahim Díaz, el Merengue continúa con puntaje perfecto tras dos fechas de la competencia europea.

Champion League, Kairat Almaty vs. Real Madrid. Foto: REUTERS

La crónica del partido

Los locales salieron a morder desde el primer minuto. De hecho, la primera ocasión la tuvo en su cabeza la gran promesa del fútbol kazajo, Dastán Satpáyev, quien tras una jugada colectiva cabeceó a las manos de Courtois cuando aún no se habían cumplido 10 segundos de partido.

El Merengue necesitó de una falla de la defensa local para abrir el marcador. Mastuantono, con una “avivada” de potrero argentino, siguió la jugada y provocó un penal al ser derribado por el arquero en su desesperada salida.

Champion League, Kairat Almaty vs. Real Madrid. Foto: REUTERS

Mbappé marcó desde los 12 pasos engañando al joven arquero Kalmurza a los 25 minutos de la primera mitad.

El gol de la tranquilidad para el Real Madrid tuvo que esperar hasta el complemento. El francés aprovechó un larguísimo despeje de Courtois para ganarle en velocidad del central ruso Sorokin y batir a Kalmurza picando el balón con un sutil toque.

Tras una jugada del recién entrado Rodrigo, permitió a Mbappé marcar el tercer gol y firmar un merecido ‘hat-trick’, el cuarto de su carrera en la Champions.

Con el equipo kazajo hundido, Camavinga anotó el cuarto al rematar de cabeza en un contraataque (min.83) y Brahim hizo el quinto el último suspiro con un disparo raso y cruzado (min.93).