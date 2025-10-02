Copa Argentina: Racing y un dato secreto que lo ilusiona con la victoria frente a River

En vísperas de un nuevo cruce por Copa Argentina, el “Millonario” quiere revertir el historial por eliminación directa frente a la “Academia”. Los de Avellaneda buscan extender la buena racha y ampliar su dominio sobre el club de Núñez.

River vs. Racing. Foto: NA.

River Plate y Racing Club se enfrentan este jueves en el “Gigante de Arroyito” a las 18 horas, por el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina. Los dos grandes del futbol argentino se vuelven a ver las caras por esta competición luego de 13 años, y el conjunto de Avellaneda se ilusiona con su superioridad en el historial.

La paternidad albiceleste en copas nacionales es un dato poco conocido sobre la relación entre estos dos grandes del fútbol argentino. La estadística histórica se inclina a favor de la “Academia” con 6 victorias contra 5 por parte de los “Millonarios”. Sin embargo, tanto en el ámbito internacional como en el del torneo doméstico, el equipo del “Muñeco” lleva la delantera respecto a la cantidad de triunfos.

Ambos clubes se enfrentaron 242 veces

Cómo llegan River y Racing al partido

Los dirigidos por Costas son los favoritos de cara a la disputa y quieren mantener su buena performance. En la última semana aseguraron su pase a la semifinal de la Copa Libertadores, donde enfrentarán a Flamengo, y acumulan un invicto de 6 partidos, tras empatar 1-1 en el clásico de avellaneda contra Independiente.

Por otro lado, el equipo de la banda roja necesita cambiar la cara luego de la histórica derrota frente a Deportivo Riestra en el Monumental. Los dirigidos por Gallardo vienen de quedar afuera del certamen continental y perdieron los últimos 4 partidos que disputaron. Marcelo Gallardo aseguró que sus jugadores afrontarán este partido “como una final”. En caso de perder hoy, la única vía de acceso a la Copa Libertadores del año que viene sería el torneo doméstico.

Los últimos cruces entre River y Racing

A pesar de tener la historia de su lado, Racing Club carga con el peso de los malos resultados en los últimos enfrentamientos directos. La derrota por la Supercopa Argentina 2019 por 5 goles de diferencia y la eliminación internacional que sufrió en 2018 por 3-0 marcan un precedente con el que los “Millonarios” pretenden ilusionarse.

Aún así, la ultima vez que estos dos equipos se enfrentaron por la Copa Argentina 2012, triunfó “El Primer Grande” por penales, tras empatar 0 a 0. Bruno Zuculini, titular para la academia en aquel encuentro, también dirá presente esta noche.

Maxi Salas, un condimento picante en una jornada especial

En el último tiempo, la rivalidad entre estos dos históricos equipos del fútbol sudamericano volvió a calentarse. En parte por el alto nivel competitivo que han demostrado en las competencias nacionales e internacionales, pero también, porque han sido protagonistas de una de las transferencias más polémicas del futbol argentino.

Maxi Salas, delantero de River, vistió ambas camisetas y su transferencia fue polémica. Foto: NA

Se trata del caso de Maxi Salas, jugador por el cual el club millonario pagó la clausula de recisión establecida en su contrato, y le arrebató el delantero titular al club de Avellaneda. A raíz de esto, Diego Milito, Presidente e ídolo de Racing, declaró que River “rompió el pacto de caballeros”, que establecía que entre clubes argentinos no se paga la cláusula de recisión y sus dirigentes se sientan a negociar.