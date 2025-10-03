La inesperada salida de un rookie de McLaren podría causar grandes movimientos dentro de la Fórmula 1 para 2026

La despedida de Alex Dunne, miembro del Programa de Desarrollo de Pilotos de la escudería británica, comenzó a generar diferentes versiones acerca de su futuro, que involucran a Red Bull y otros pilotos principales.

Alex Dunne en la Fórmula 2. Foto: X @McLarenF1

En la previa del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1, McLaren informó la inesperada desvinculación de su piloto Alex Dunne, un prometedor corredor irlandés que se corría para la escudería británica en Fórmula 2.

“McLaren finalizó su contrato con Alex Dunne, miembro del Programa de Desarrollo de Pilotos de McLaren. Fue un placer trabajar con Alex durante el último año y contribuir a su crecimiento como piloto. Le deseamos a Alex todo lo mejor para su futura carrera”, comunicó McLaren.

Alex Dunne, el piloto que se desvinculó de la academia McLaren. Foto: X @McLarenF1

“Desde hoy decidí mutuamente separarme del programa de desarrollo de conductores McLaren. Me gustaría agradecer a cada individuo que me ayudó a desarrollar, mejorar como conductor y tener mi primera oportunidad de conducir un coche de F1″, escribió Dunne.

Y concluyó: “Es algo que siempre mantendré muy cerca de mi corazón, les deseo todo lo mejor para el futuro. Gracias familia Papaya. Todavía quedan dos rondas importantes en las que centrarse este año, muy emocionado por lo que está por venir“.

¿Adiós McLaren, hola Red Bull?

Luego de esta decisión, comenzaron a circular diferentes versiones que relacionan a Dunne con Red Bull Racing, que actualmente tiene como pilotos oficiales al neerlandés Max Verstappen y el japonés Yuki Tsunoda, quien no seguiría vinculado a la escudería austríaca en 2026.

El medio especializado 'Motorsport’ aseguró que suena “prematuro” poner a Dunne como integrante de Red Bull, aunque advirtieron que el asesor Helmut Marko lo tiene en la mira: “No es ningún secreto que Dunne fue uno de los pilotos con los que el austriaco tuvo conversaciones preliminares”.

Alex Dunne a bordo del McLaren de la Fórmula 1. Foto: X @McLarenF1

Si bien nadie se anima a dar nada por cerrado, el mensaje del rookie irlandés hace creer que puede existir un acuerdo con Red Bull, que solo tiene definido a Verstappen para el 2026 y todavía posee butacas disponibles en Racing Bulls, la “escudería secundaria”.

Actualmente, se cree que Isack Hadjar dará el salto a Red Bull, mientras que Racing Bulls deberá elegir a sus dos pilotos entre Tsunoda, Liam Lawson y el rookie Arvid Lindblad, séptimo en F2.