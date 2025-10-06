Dolores de cabeza para Marcelo Gallardo: River Plate tendrá 15 bajas para enfrentar a Sarmiento de Junín

A causa de lesionados, expulsados y convocados a sus selecciones nacionales, el ‘Millonario’ no podrá contar con quince de sus futbolistas para la duodécima fecha del Torneo Clausura 2025. Conocé los nombres y apellidos de los jugadores ausentes.

Marcelo Gallardo, técnico de River Plate. Foto: JUAN FOGLIA /NA.

El técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, tendrá la difícil tarea de rearmar su equipo para recibir el próximo domingo a Sarmiento de Junín, por la duodécima fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2025. Para dicho partido, el ‘Muñeco’ tendrá 15 bajas.

Después de la derrota 2 a 1 ante Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito, Gallardo ya piensa en el partido del domingo contra el equipo del interior de Buenos Aires en el estadio Más Monumental, donde no tendrá a disposición a quince jugadores.

Gonzalo Montiel, River Plate. Foto: X @RiverPlate

Estas bajas se deben a lesiones y expulsados en estas últimas dos fechas. Sin embargo, sobre los anteriores ítems mencionados, está el motivo de las convocatorias a las selecciones nacionales para la doble fecha FIFA de octubre 2025.

Los citados a sus selecciones nacionales son seis: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Lautaro Rivero para Argentina; Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño para Colombia; y Matías Galarza Fonda para Paraguay.

Lautaro Rivero, River Plate. Foto: X @RiverPlate

Expulsados hay dos jugadores: el mediocampista Juan Portillo que vio la tarjeta roja tras recibir dos veces la amarilla, a raíz de dos infracciones a Ángel Di María.

El otro sancionado es el delantero Maximiliano Salas, quien ya cumplió una fecha de suspensión frente a Rosario Central y deberá cumplir una más ante Sarmiento de Junín.

Maximiliano Salas; River Plate vs. San Martín de San Juan. Foto: X @RiverPlate

Además de estos, el ‘Millonario’ cuenta con siete lesionados: el defensor Germán Pezzella, los mediocampistas Enzo Pérez, Gonzalo Martínez y Giorgio Costantini, y los delanteros Sebastián Driussi y Agustín Ruberto.

