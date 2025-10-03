Lautaro Rivero, ¿quién es la joven promesa de River Plate?: de vender alfajores en la calle a ser citado a la Selección Argentina

El defensor, oriundo del Conurbano bonaerense, logró sobreponerse a las dificultades económicas y hoy destaca por su presente en el “Millonario”.

Lautaro Rivero festejando el pase a semifinales de la Copa Argentina. Foto: @lautarorivero_03

Lautaro Rivero, la nueva joven promesa de River Plate, fue citado a la Selección Argentina de cara a los amistosos contra Venezuela y Puerto Rico. El defensor del “Millonario” llamó la atención de Lionel Scaloni por sus descollantes actuaciones, su solidez defensiva y su rápida adaptación a uno de los grandes del fútbol argentino.

El defensor del "Millonario" Foto: X @RiverPlate

Junto con Enzo Fernández, Julián Álvarez y, en el último tiempo, Franco Mastantuono, el chico de 21 años se suma a la lista de jugadores del semillero riverplatense que tienen un lugar en la Selección. El de Marcelo Gallardo se convierte así en el segundo equipo del mundo que más jugadores aporta al combinado nacional, solo por detrás del Atlético Madrid. Facundo Cambeses, arquero de Racing, es el otro futbolista que proviene del torneo doméstico y es convocado por primera vez la Mayor.

Lautaro Rivero: historia y orígenes

La historia de Rivero ilusiona a varios pibes que sueñan con competir en el más alto nivel del deporte. Nacido en el partido de Moreno, en el Conurbano bonaerense, llegó a las inferiores del club de Núñez con 14 años, tras pasar por los clubes barriales “Los Halcones” y “Villa Luro Norte”.

Lo curioso es que en 2023, con 20 años, y sin haber debutado en Primera División, estuvo a punto de quedarse como jugador libre y abandonar el fútbol. Un ejemplo de lucha y resiliencia, ya que muchos jugadores, al no haber tenido minutos en el primer equipo ni la edad de un juvenil, piensan que “su tren ya pasó”.

Ese fue el momento más duro de la corta carrera de Lautaro Rivero, que al mismo tiempo tuvo que salir a vender alfajores a la calle para poder sustentarse económicamente. Por suerte para él, y para los fanáticos del club de Núñez, apareció Central Córdoba para darle los minutos en cancha que tanto buscaba.

El esfuerzo de Lautaro Rivero para seguir jugando al futbol Foto: @lautarorivero_03

Rápidamente, consiguió la titularidad y logró importantes hitos que quedarán marcados a fuego en la memoria de los hinchas “Ferroviarios”: la obtención de la Copa Argentina 2023, y la victoria en tierras brasileñas sobre el histórico equipo Flamengo, donde fue protagonista con un gol.

Volver a River: su presente

En el parate de junio el jugador volvió al club del cual es hincha. Tras unos meses donde la defensa no lograba asentarse, y con la lesión de Germán Pezzella, Rivero ingresó al equipo titular. Desde entonces, es inamovible de los 11 jugadores que elige el DT para iniciar el partido. En este proceso, tuvo que imponerse frente a experimentados y laureados defensores cómo Paulo Díaz y Martínez Quarta.

A raíz de su buen presente en el Millonario, donde destacaron sus partidos contra Racing por copa Argentina, y contra Estudiantes e Independiente por el torneo local, la nueva joven promesa del millonario fue citada por Scaloni y se ilusiona con seguir los pasos de otros jóvenes formados por Marcelo Gallardo.