Los hinchas de Boca, unidos para desearle “muchas fuerzas” a Miguel Russo: “A rezar”

El entrenador del Xeneize se encuentra en un delicado estado de salud y desde las redes sociales comenzaron a enviarle muchos mensajes solidarizándose con su situación.

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors. Foto: NA.

Miguel Ángel Russo, una de las figuras más respetadas y queridas del fútbol argentino, atraviesa un delicado momento de salud que genera una profunda preocupación en el mundo del deporte. El entrenador fue motivo de innumerables muestras de afecto luego de que Boca Juniors difundiera un comunicado oficial informando que se encuentra bajo internación domiciliaria y con “pronóstico reservado”.

Apenas se conoció la noticia, las redes sociales se inundaron de mensajes de aliento y apoyo de hinchas, colegas y exjugadores, reflejando el cariño y la admiración que Russo cosechó a lo largo de su carrera tanto dentro como fuera de la cancha.

Algunos de los posteos de aliento a Miguel Russo. Foto: Captura

Las internaciones que atravesó durante septiembre, sumadas a sus ausencias en los partidos frente a Defensa y Justicia y Newell’s, evidenciaron que el estado de salud del director técnico se había deteriorado en los últimos días.

Por eso, ante esta nueva noticia, jugadores, entrenadores, dirigentes e hinchas de diferentes equipos expresaron su tristeza y acompañamiento ante este difícil momento, destacando no solo su trayectoria profesional, sino también su calidad humana y el respeto que supo ganarse a lo largo de los años.

Las redes sociales estallaron tras el comunicado de Boca respecto a la salud de Russo

Este lunes por la noche, había trascendido que el experimentado entrenador atravesaba un momento delicado como consecuencia de su lucha contra un cáncer de próstata diagnosticado en 2017 y de un debilitamiento general en las últimas semanas.

De allí, una consecución de emotivos mensajes por parte de los fanáticos del fútbol para Miguel Ángel Russo: mientras que los más repetidos fueron aquellos que le deseaban “muchas fuerzas” o los que pedían “rezar por su salud”, también se llegaron a leer posteos de hinchas de Boca preocupados por el futuro inmediato de su club, “Dios quiera que este no sea el final, que todavía nos pueda dar una alegría más y que se pueda retirar a descansar con la tranquilidad del trabajo bien cumplido”.

Mensajes de fuerza a Russo en las redes sociales. Foto: Captura

Por último, uno de los mensajes más emotivos: “Mucha fuerza, Miguel. Todo se cura con amor, como vos nos enseñaste. El hincha de Boca te ama y no somos los únicos. Cualquier otra palabra, idea o comentario, sobra”.