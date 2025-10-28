El BCRA lanzó una conmemorativa moneda del Mundial 2026 con un homenaje a Diego Maradona: las unidades y su precio

El histórico gol de Diego Maradona a Inglaterra en el Mundial 86. Foto: NA.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió una moneda conmemorativa dedicada al próximo Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, que incluye un homenaje al exjugador Diego Armando Maradona.

La moneda lanzada por la entidad financiera se enmarca en el Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El BCRA ya participó en ediciones anteriores: 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

El reverso de la moneda exhibirá el segundo gol argentino ante Inglaterra por la Copa del Mundo de 1986, la “legendaria jugada” de Maradona que terminó siendo considerado como “el mejor gol de la historia de los mundiales”.

La conmemorativa moneda que lanzó el BCRA en homenaje a Diego Maradona. Foto: BCRA.

El diseño, hecho por la Gerencia de Planeamiento Estratégico de Tesoro – Subgerencia de Emisiones Numismáticas del BCRA, posee una pelota atravesando la moneda “como alegoría sobre la pasión futbolera”.

Entre otros detalles, en el arco superior se inscribe la leyenda REPÚBLICA ARGENTINA, y en el inferior, COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026TM.

La edición de plata contará con 2.500 unidades a comercializar en el mercado nacional, tendrá un valor simbólico de $10 y costará $235.000. Para conseguirla, se debe completar un formulario proveído por el BCRA.

Una página de subastas online rematará históricas camisetas y objetos personales de Diego Maradona

una nueva oportunidad permitirá a los admiradores del “10” acercarse al mito: la casa Matchday Football Auctions subastará una colección exclusiva de artículos personales y camisetas históricas usadas por el ídolo argentino. El evento se desarrollará de manera online entre el 28 de octubre y 28 de noviembre.

Serán más de 20 piezas únicas, entre las que destacan camisetas de sus etapas en Argentinos Juniors, Boca Juniors, Napoli y Barcelona, además de objetos icónicos como los aros que usó en su partido de despedida y una placa conmemorativa del campeonato de 1981 obtenido con el ‘Xeneize‘.

La camiseta que usó Diego Maradona en Barcelona será la más importante de la subasta. Foto: FC Barcelona.

La indiscutida joya de la subasta será la camiseta que Maradona vistió en la final de la Copa del Rey de 1984 entre Barcelona y Athletic Club de Bilbao, recordada por el violento episodio conocido como “La Batalla del Bernabéu”.

Aquella noche, Diego se reencontró con Andoni Goikoetxea, el defensor que un año antes lo había fracturado, y el enfrentamiento derivó en una trifulca masiva que marcó el final de su etapa en el club catalán. “Todos fuimos de frente”, recordaría años después el propio Diego sobre aquel momento que quedó grabado en la memoria del fútbol.