Final de la Copa Libertadores 2025: cuándo y contra quién juega Flamengo

Flamengo resistió la intensidad de Racing, controló el ritmo del partido y fue letal en los momentos clave. Ahora espera rival para la final.

Racing vs. Flamengo en el estadio Presidente Perón, por las semifinales de la Copa Libertadores 2025. Foto: FOTO: JUAN FOGLIA /NA.

Flamengo lo hizo otra vez. En Avellaneda, ante un Cilindro colmado y una marea celeste y blanca que soñaba con la hazaña, el gigante brasileño impuso su jerarquía y con el empate a cero selló su pase a una nueva final de la Copa Libertadores.

Con el temple de los equipos que nacen para ganar, el conjunto de Filipe Luís confirmó que su proyecto no conoce fronteras.

Los millones, las figuras y el poderío estructural volvieron a marcar la diferencia. Flamengo sobrevivió a la intensidad de Racing, manejó los tiempos y golpeó en los momentos justos.

Lo suyo no fue solo fútbol: fue una demostración de poder, la reafirmación de que en Sudamérica existe una brecha que solo los de Río parecen poder sostener. Con esta clasificación, el “Mengão” se encamina a buscar su cuarta Libertadores, un récord que lo convertiría en el primer club brasileño en lograrlo.

¿Contra quién juega Flamengo la final de la Copa Libertadores y cuándo?

El rival de Flamengo en la final de la Copa Libertadores 2025 se definirá este jueves 30 de octubre, cuando Palmeiras reciba a Liga de Quito en San Pablo por la vuelta de las semifinales.

Racing vs Flamengo, Copa Libertadores 2025.

En el partido de ida, el equipo ecuatoriano sorprendió con un contundente 3-0, por lo que el conjunto brasileño necesita marcar al menos tres goles para seguir con vida. Si no lo logra, la Liga jugará su segunda final continental.

La final de la Copa Libertadores se disputará el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, en Perú.