Malas noticias en River: otro jugador clave se pierde el Superclásico contra Boca

El Millonario, golpeado por los malos resultados y la falta de juego, se juega su clasificación a la Libertadores en La Bombonera. Varias de sus grandes figuras estarán ausentes por lesión.

Marcelo Gallardo; River Plate vs Estudiantes de La Plata. Foto: NA/Juan Foglia

River Plate no deja de recibir malas noticias. Al mal presente deportivo del Millonario se le suma una lista de jugadores lesionados que condicionan la conformación del equipo para el superclásico frente a Boca en La Bombonera.

En el encuentro frente a Gimnasia de La Plata, que rompió una racha de 20 años sin ganar en el Monumental, se añadió un jugador clave a los lesionados del equipo de Nuñez, que acumula ocho derrotas en los últimos diez partidos, y cuya clasificación a la Copa Libertadores del año que viene pende de un hilo.

Facundo Colidio sufrió un desgarro en el isquiotibal izquierdo al minuto 16 del primer tiempo. El jugador no estará presente en el Superclásico la semana próxima, ya que la lesión tarda al menos 3 semanas en sanar.

Se resintió apenas comenzó el partido ante Gimnasia y Esgrima La Plata, cuando el delantero estiró la pierna para controlar una pelota y sintió un pinchazo inmediato. Fue reemplazado por Cristian Jaime y, ya en el banco, rompió en llanto, anticipando lo que luego confirmarían los estudios médicos.

Facundo Colidio Foto: NA

A pesar de que el ex-Tigre no atraviesa su mejor momento en el club de Nuñez, es una pieza fundamental para el equipo de Gallardo. Es el segundo máximo goleador del año con nueve anotaciones en 47 encuentros. Colidio inscribe su nombre en la lista de lesionados en la que ya figuran Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel, aunque este último podría llegar a la próxima fecha.

El partido frente a Boca será clave para Marcelo Gallardo, que afronta su momento más duro como Director Técnico de River Plate. Actualmente, el Millonario marcha tercero en la tabla anual, por lo que estaría entrando al repechaje de la Copa Libertadores, pero solo un punto lo separa de Argentinos Juniors y Deportivo Riestra.

Facundo Colidio Foto: NA

En el caso de perder en La Boca, la clasificación del Millonario a la siguiente edición del certamen continental entraría en estado crítico, ya que pasaría a depender de resultados ajenos, o se vería obligado a ganar el Torneo Clausura.

Cronograma de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025

Viernes 7 de noviembre

21.00 - Rosario Central vs. San Lorenzo - Zona B

Sábado 8 de noviembre

17.00 - Racing vs. Defensa y Justicia - Zona A

19.15 - Huracán vs. Newell’s - Zona A

19.15 - Talleres vs. Platense - Zona B

21.30 - Unión vs. Barracas Central - Zona A

21.30 - San Martín de San Juan vs. Lanús - Zona B

Domingo 9 de noviembre

16.30 - Boca vs. River - Interzonal

19.20 - Sarmiento vs. Instituto - Zona B

19.20 - Banfield vs. Aldosivi - Zona A

21.30 - Tigre vs. Estudiantes - Zona A

21.30 - Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz - Zona B

Lunes 10 de noviembre