Franco Colapinto clasificó 18° en el Gran Premio de Brasil 2025: a qué hora es la carrera

El argentino no pudo superar la Q1, por lo que estará entre los últimos lugares para largar en Interlagos este domingo.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil. Foto: REUTERS

Franco Colapinto completó la clasificación del Gran Premio de Brasil 2025 en el 18° lugar. De esta manera, el argentino de Alpine largará de las últimas filas en la carrera de este domingo en Interlagos.

Este sábado, completó un tiempo de 1:10.362s, en una nueva sesión en la que no pudo hacer pie con su auto. De esta manera, fue eliminado en Q1 y buscará una hazaña este domingo para llevarse sus primeros puntos con el equipo francés.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil. Foto: REUTERS

La sorpresa estuvo en Max Verstappen de Red Bull, que tuvo problemas con su monoplaza y clasificó 16°, en lo que prácticamente lo deja sin chances de pelear por el título.

El piloto es uno de los protagonistas del fin de semana, ya que fue confirmado por su equipo para correr en el 2026. Sin embargo, tiene una ardua tarea con su monoplaza, que no se mantiene en el ritmo esperado.

Franco Colapinto. Foto: REUTERS

Cuándo corre Franco Colapinto: a qué hora es el Gran Premio de Brasil

Domingo 9 de noviembre

Carrera: 14:00.

Entre las curiosidades de la sesión, Gabriel Bortoleto no pudo salir a pista en la clasificación. En la última vuelta de la sprint, sufrió un aparatoso choque que causó serios daños en su auto, que seguía siendo arreglados durante la sesión.

El impactante choque de Franco Colapinto en la sprint

El sábado tuvo distintas complicaciones para el argentino, ya que salió desde el 16° en la carrera sprint y no pudo completar la actividad. En la tercera vuelta, se despistó producto del piso mojado e impactó contra las barreras de protección.

El choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del Gran Premio de Brasil 2025. Video: ESPN.

Esto obligó a que abandone y se deba realizar distintos trabajos sobre el monoplaza Alpine. De todos modos, los mecánicos llegaron a tiempo para la clasificación.

Fórmula 1: así están las posiciones del campeonato

Lando Norris (McLaren): 365 puntos Oscar Piastri (McLaren): 356 Max Verstappen (Red Bull): 326 George Russell (Mercedes): 264 Charles Leclerc (Ferrari): 214 Lewis Hamilton (Ferrari): 148 Kimi Antonelli (Mercedes): 104 Alexander Albon (Williams): 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber): 41 Isack Hadjar (Racing Bulls): 39 Carlos Sainz (Williams): 38 Fernando Alonso (Aston Martin): 36 Lance Stroll (Aston Martin): 32 Oliver Bearman (Haas): 32 Esteban Ocon (Haas): 30 Liam Lawson (Racing Bulls): 30 Yuki Tsunoda (Red Bull): 28 Pierre Gasly (Alpine): 21 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber): 19 Franco Colapinto (Alpine): 0 Jack Doohan (Alpine): 0

Las carreras restantes de la Fórmula 1