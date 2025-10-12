Premier Pádel Milano P1: Chingotto y Galán se recuperaron ante Tapia y Coello para proclamarse campeones en Italia
Federico Chingotto y Alejandro Galán se proclamaron campeones este domingo del Premier Pádel Milano P1, después de vencer en la final por 2-6, 6-3 y 6-0 a Agustín Tapia y Arturo Coello.
Tapia y Coello demostraron por qué son la pareja número 1 del mundo en el primer set tras un quiebre rápido que parecía encaminar a la pareja hispano-argentina a otro título mundial de pádel.
Sin embargo, a partir del segundo set, la historia fue otra: Chingotto sacó esa personalidad que lo caracteriza y supo reponerse de los errores no forzados en el primer set de la final del Milano P1.
En el último set, “Chingoland”, como es apodada la pareja de Chingotto y Galán, pasó por encima a Tapia y Coello con una apabullante actuación del ‘Alien’ y el ‘Super Ratón’ para imponerse por 6-0 y volver a gritar campeón.
También podría interesarte
Ariana Sánchez y Paula Josemaría, campeonas del Milano P1
En la final femenina del Milano P1, que no contó con la presencia de la pareja número 1 (Gemma Triay y Delfina Brea), Ariana Sánchez y Paula Josemaría se impusieron por 6-2 y 6-4 a Claudia Fernández y Beatriz González.
La pareja española, número 2 del mundo, no desaprovechó la oportunidad y demostró mucha solidez para vencer en sets corridos a Fernández y González. De esta manera, Sánchez y Josemaría sumaron su título número 5 de 2025.
Ránking masculino de pádel
1- Agustín Tapia (Argentina) - 19400 puntos
1- Arturo Coello (España) - 19400
3- Alejandro Galán (España) - 13570
3- Federico Chingotto (Argentina) - 13570
5- Franco Stupaczuk (Argentina) - 8930
6- Miguel Yanguas (España) - 7947
7- Juan Lebrón (España) - 7860
8- Jorge Nieto (España) - 7485
9- Martín Di Nenno (Argentina) - 5520
10- Jon Sanz (España) - 5235
Ránking femenino de pádel
1- Gemma Triay (España) - 18660 puntos
2- Delfina Brea (Argentina) - 17080
3- Ariana Sánchez (España) - 13830
3- Paula Josemaría (España) - 13830
5- Claudia Fernández (España) - 12620
6- Beatriz González (España) - 10260
7- Sofía Araújo (Portugal) - 7520
8- Marta Ortega (España) - 7415
9- Andrea Ustero (España) - 6075
10- Tamara Icardo (España) - 5850