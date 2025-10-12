Premier Pádel Milano P1: Chingotto y Galán se recuperaron ante Tapia y Coello para proclamarse campeones en Italia

La pareja número 2 del mundo, que comenzó perdiendo, demostró resiliencia para imponerse a los número 1, quienes no pudieron recuperarse tras el segundo set. Ari Sánchez y Paula Josemaría levantaron su quinto título del año en la categoría femenina.

Federico Chingotto y Alejandro Galán, campeones del Premier Pádel Milano P1. Foto: Instagram @premierpadel

Federico Chingotto y Alejandro Galán se proclamaron campeones este domingo del Premier Pádel Milano P1, después de vencer en la final por 2-6, 6-3 y 6-0 a Agustín Tapia y Arturo Coello.

Tapia y Coello demostraron por qué son la pareja número 1 del mundo en el primer set tras un quiebre rápido que parecía encaminar a la pareja hispano-argentina a otro título mundial de pádel.

Alejandro Galán y Federico Chingotto. Foto: Instagram @premierpadel

Sin embargo, a partir del segundo set, la historia fue otra: Chingotto sacó esa personalidad que lo caracteriza y supo reponerse de los errores no forzados en el primer set de la final del Milano P1.

En el último set, “Chingoland”, como es apodada la pareja de Chingotto y Galán, pasó por encima a Tapia y Coello con una apabullante actuación del ‘Alien’ y el ‘Super Ratón’ para imponerse por 6-0 y volver a gritar campeón.

Ariana Sánchez y Paula Josemaría, campeonas del Milano P1

En la final femenina del Milano P1, que no contó con la presencia de la pareja número 1 (Gemma Triay y Delfina Brea), Ariana Sánchez y Paula Josemaría se impusieron por 6-2 y 6-4 a Claudia Fernández y Beatriz González.

Paula Josemaría y Ariana Sánchez, campeonas del Premier Pádel Milano P1. Foto: Instagram @premierpadel

La pareja española, número 2 del mundo, no desaprovechó la oportunidad y demostró mucha solidez para vencer en sets corridos a Fernández y González. De esta manera, Sánchez y Josemaría sumaron su título número 5 de 2025.

Ránking masculino de pádel

1- Agustín Tapia (Argentina) - 19400 puntos

1- Arturo Coello (España) - 19400

3- Alejandro Galán (España) - 13570

3- Federico Chingotto (Argentina) - 13570

5- Franco Stupaczuk (Argentina) - 8930

6- Miguel Yanguas (España) - 7947

7- Juan Lebrón (España) - 7860

8- Jorge Nieto (España) - 7485

9- Martín Di Nenno (Argentina) - 5520

10- Jon Sanz (España) - 5235

Ránking femenino de pádel

1- Gemma Triay (España) - 18660 puntos

2- Delfina Brea (Argentina) - 17080

3- Ariana Sánchez (España) - 13830

3- Paula Josemaría (España) - 13830

5- Claudia Fernández (España) - 12620

6- Beatriz González (España) - 10260

7- Sofía Araújo (Portugal) - 7520

8- Marta Ortega (España) - 7415

9- Andrea Ustero (España) - 6075

10- Tamara Icardo (España) - 5850