Regreso con gol de Edinson Cavani: Boca Juniors le ganó a Tigre y se quedó con la punta de la Zona A

Fue 2-0 en La Bombonera. El delantero uruguayo marcó de penal sobre el final. El otro gol fue de Ayrton Costa.

Boca vs Tigre, por el Torneo Clausura. Foto: X @LigaAFA

Boca Junior le ganó 2-0 Tigre en La Bombonera gracias a los goles de Ayrton Costa y Edinson Cavani. De esta manera, el “Xeneize” cerró su participación en la Zona A del Torneo Clausura, a la espera de conocer su rival para los playoffs, donde definirá los encuentros como local.

Durante el primer tiempo, los dirigidos por Claudio Úbeda desplegaron una sólida estrategia ofensiva que complicó al esquema defensivo que planteó el entrenador rival, Diego Dabove.

A pesar de la superioridad ofensiva, tanto colectiva como individual con un Ander Herrera activo, las imprecisiones en las oportunidades claras de gol sellaron el 0-0 en el tanteador.

Boca vs Tigre. Foto: X @BocaJrsOficial

El segundo tiempo fue totalmente distinto: el “Xeneize” pareció otro equipo, con más apatía en la creación de juego, y el partido entró en una meseta en cuanto a emociones.

Cuando todo parecía terminar en empate, la pelota parada significó un alivio para los de Úbeda. A los 69′, Leandro Paredes lanzó un centro preciso para que Ayrton Costa la peine y deje sin chances a Felipe Zenobio.

Sobre el final, Edinson Cavani se hizo cargo del penal cobrado por el árbitro Darío Herrera por mano en el área de Tigre. El delantero uruguayo le rompió el arco a Zenobio y selló el 2-0 final para el delirio del público “xeneize”.

El resumen de Boca vs Tigre