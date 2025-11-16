River empató con Vélez y tiene un pie afuera de la Copa Libertadores: qué chances le quedan para clasificar

Fue 0-0 en el José Amalfitani. Con este resultado, el “Millonario” se ubica en la sexta posición de la Zona B, mientras que el “Fortín” quedó cuarto. Además, se confirmó que Argentinos Juniors irá al repechaje del máximo torneo continental.

Vélez vs River por el Torneo Clausura. Foto: NA

River Plate empató 0-0 Vélez Sarsfield en el Estadio José Amalfitani por la última fecha del Torneo Clausura y peligra su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

De esta manera, River debe salir campeón del campeonato local para clasificar a la Libertadores, o esperar que Rosario Central, Boca o el “Bicho” sumen una nueva estrella, para que liberen una posición en la tabla anual.

Marcelo Gallardo, Vélez vs River por el Torneo Clausura. Foto: NA

El desarrollo del juego fue plano. Durante el primer tiempo no existieron situaciones claras que pusieran en apuro a los arqueros Tomás Marchiori y Franco Armani.

La acción más destacada significa un nuevo dolor de cabeza para Marcelo Gallardo: a los 20 minutos, el lateral derecho Fabricio Bustos sufrió una molestia en el gemelo y debió ser reemplazado. En su lugar debutó Agustín Obregón.

Vélez vs River por el Torneo Clausura. Foto: NA

El segundo tiempo siguió el mismo tono, con los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto pisando un poco más el acelerador, pero sin llegadas significativas.

Ahora, ambos equipos esperarán a los resultados restantes de la fecha para conocer a sus respectivos rivales en los playoffs del Torneo Clausura.

