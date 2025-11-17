La emotiva confesión de Juan Román Riquelme: “Boca puede vivir sin mí, pero yo no puedo vivir sin Boca”

El máximo ídolo del ‘Xeneize’ explicó por qué se retiró en Argentinos Juniors, habló de su traspaso a Barcelona en 2002 y sobre la Copa Libertadores más importante de toda su carrera, entre otros temas.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors. Foto: NA.

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, aseguró que “Boca es mi vida. Boca puede vivir sin mi, pero yo no puedo vivir sin Boca”. Además, habló de su salida al Barcelona en 2002 y la obsesión por la Copa Libertadores.

El ‘Xeneize’ vive un gran momento futbolístico con Claudio Úbeda como técnico, ya que viene de ganar los últimos cuatro partidos, se clasificó a la fase de grupos de la Libertadores y a los playoffs del Torneo Clausura 2025.

En este dulce contexto, Riquelme se refirió a su amor por Boca y explicó por qué se fue del equipo para retirarse en Argentinos Juniors en 2014: “Yo decidí ir a Argentinos pese a que me quería retirar en Boca”.

Juan Román Riquelme en Argentinos Juniors. Foto: NA.

“Elegí ir ahí porque no quería jugar ante Boca y al estar en la B, sabía que no lo enfrentaría. Cuándo ascendimos, me retiré para no venir a La Bombonera con otra camiseta. Boca es mi vida. Boca puede vivir sin mi, pero yo no puedo vivir sin Boca”, expresó el ídolo ‘Xeneize’.

Durante una entrevista en ‘Enfocados’, Riquelme se refirió a su llegada al Barcelona (España) en 2002: “Fue linda y rara. Llegó en junio del 2002. Un año antes, en medio de la Copa, Boca me vendió al Barcelona. Me quede acá, y me voy al año siguiente”.

“Yo quería jugar toda la vida en Boca y mi papá también. Imagínate, me fui cinco años y medio a Europa, y no me vino a ver un partido. Él quería que juegue acá, y yo quería también”, confesó Román.

Juan Román Riquelme en Barcelona. Foto: NA.

Y continuó: “Pero me terminé yendo porque en abril, me secuestraron a mi hermano y me empujaron a que me vaya. ‘Está vez, te lo devolvemos pero te tenes que ir’. Y me fui, estaba (Louis) Van Gaal y aprendí un montón, pero me dijo ‘Yo no te pedí’ y le agradecí por la honestidad”.

Con la camiseta de Boca, Riquelme ganó 3 Copas Libertadores: “En un momento parecía que era normal. Jugamos varias finales y no tuvimos la suerte de ganarla. Pero lo que tengo claro es que los jugadores que ganen la próxima Copa, la gente no los va a olvidar”.

“La Libertadores del 2007 fue la que más disfrute. Ese equipo jugaba bien. Durante toda la Copa, hicimos muchos goles. Por culpa de esa copa, la gente me quiere un poco más. Al ser más grande, la disfrute mucho”, reconoció.

Juan Román Riquelme ante Real Madrid. Foto: NA.

Y agregó al respecto: “Yo en la del 2000 y 2001, no tomaba dimensión. Cuándo le ganamos al Real Madrid, llamé a mis amigos y les pregunté: ‘¿Están contestos, ahí?’. Esa Copa disfrute mucho el día a día”.

El Superclásico favorito de Juan Román Riquelme

El presidente de Boca eligió su Superclásico favorito: “El día del caño con (Mario) Yepes fue maravilloso. Yo quería que me pegara una patada para hacer tiempo y me siguió hasta allá. Lo felicité porque otro me pegaba”.

Juan Román Riquelme junto a Marcelo Gallardo en un Superclásico. Foto: NA (Mariano Sánchez)

Y finalizó destacando la importancia del partido: “Vos ganas el superclásico y lo único que tenes que pagar es la nafta. Después te regalan todo. El superclásico va más allá del fútbol, le alegras la vida a la gente”.