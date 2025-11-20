Cuáles son los 15 jugadores más valiosos del Torneo Clausura 2025, según Transfermarkt

El sitio web especializado en información de fútbol reveló los futbolistas más costoso del actual certamen futbolístico. El podio está conformado por dos jugadores de Racing Club, mientras que River Plate tiene cuatro representantes en la lista.

Juan Ignacio Nardoni, Racing Club. Foto: X @RacingClub

La página web alemana especializada en información de fútbol, ‘Transfermarkt’, publicó el listado de los 15 futbolistas más valiosos del Torneo Clausura 2025.

En el primer puesto se encuentra Juan Ignacio Nardoni (Racing Club), tasado en 11 millones de euros. En segundo lugar Maher Carrizo (Vélez Sarsfield), valuado en 10 millones, y el podio lo completa Marco Di Césare (Racing Club), cotizado en 8 millones.

Juan Ignacio Nardoni, el futbolista más valioso del fútbol argentino. Foto: X @RacingClub

Por otra parte, River Plate contó con cuatro representantes entre los quince mejores jugadores: Kevin Castaño en quinto lugar (8 millones); Facundo Colidio undécimo (6 millones); Maximiliano Salas décimo tercero (6 millones); y Sebastián Driussi décimo quinto (6 millones).

En la vereda contraria, dos futbolistas lograron meterse en el ranking de los 15 jugadores más valiosos del Clausura 2025: Kevin Zenón, sexto con 7 millones de euros, y Miguel Merentiel, octavo con 6,5 millones de euros.

Ángel Di María no se encuentra entre los 15 futbolistas más valiosos del Torneo Clausura 2025. Foto: X @RosarioCentral

Una de las ausencias más llamativas fue la del campeón mundialista Ángel Di María, figura de Rosario Central y considerado uno de los mejores jugadores del fútbol argentino en la actualidad.

Sin embargo, el “Canalla” sí cuenta con un representante: el colombiano Jáminton Campaz, ubicado en el décimo puesto con una valuación de 6 millones de euros.

Jaminton Campaz, el único representante de Rosario Central. Foto: X @RosarioCentral.

Con este panorama, el informe de ‘Transfermarkt’ vuelve a poner en escena el creciente valor de las jóvenes figuras del fútbol argentino, que hoy dominan el mercado por encima de varios nombres consagrados.

Mientras los clubes analizan posibles ventas y refuerzos para el próximo mercado de pases, el ranking deja en claro que el talento del torneo doméstico sigue siendo un activo codiciado a nivel internacional.

La lista completa de los 15 jugadores más valiosos del Torneo Clausura 2025

La lista de los 15 jugadores más valiosos del Torneo Clausura 2025, según Transfermarkt. Foto: Transfermarkt.