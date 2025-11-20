Rosario Central, campeón por ser el mejor equipo de la tabla anual: ¿qué pasará con la Supercopa Internacional?

Todos los detalles de un torneo que tuvo tres ediciones y cuya continuidad estuvo en duda por el nuevo trofeo que conquistó el Canalla.

Supercopa Internacional. Foto: X @lucas_calatroni

Luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidiera entregarle a Rosario Central el Trofeo al “Campeón de Liga” por ser el equipo que más puntos sumó en las 32 fechas que compusieron las fases de grupos del Torneo Apertura y Clausura en la temporada 2025, la indignación por no estar previsto a la hora del inicio de las competencias y la felicidad de los Canallas no fueron las únicas sensaciones generadas. También se produjo una gran incertidumbre respecto a la vigencia, o no, de la Supercopa Internacional.

El trofeo, que enfrenta al ganador de la tabla anual contra el vencedor de la final por el Trofeo de Campeones (una copa nacional que enfrenta a los campeones del Torneo Apertura y Clausura de la Primera División de Argentina de la temporada en curso), seguirá teniendo vigencia y se disputará tal como fue pactado.

En la última Supercopa Internacional, Vélez venció a Estudiantes y se consagró campeón. Foto: NA

Las primeras versiones indicaban que el título sería reemplazado por un triangular que disputarán los ganadores del Apertura, del Clausura y del primero de la tabla anual. Sin embargo, se conoció que tanto el nuevo torneo -que enfrentará a Platense (campeón Apertura), Rosario Central (líder de la Tabla Anual) y el equipo que conquiste el Clausura- como la Supercopa Internacional y el Trofeo al “Campeón de Liga” coexistirán.

El festejo del Canalla

Rosario Central, por su parte, realizó una publicación en sus redes sociales destacando el “logro”: “¡Central campeón de la Liga 2025!¡Somos el mejor equipo del año!”.

Tras salir de la sede de la AFA, el presidente del “Canalla”, Gonzalo Belloso, detalló que “era un plan que viene hace varios años. De acá al futuro, este título se suma al Apertura, Clausura y el Trofeo de Campeones”.

Ángel Di María en Rosario Central. Foto: X @RosarioCentral

Y destacó: “Se reconoció al actual campeón, eso fue lo que pasó. Súper merecido para un club como el nuestro, que fue primero de la primera fecha a la última, hizo más puntos que nadie y que perdió solo dos partidos en el año... Estoy muy agradecido a mi plantel, a los jugadores y a la gente de Rosario Central”.

Todos los campeones de la Supercopa Internacional

La Supercopa Internacional nació a fines de 2022 con el objetivo de enfrentar al ganador del Trofeo de Campeones con el equipo que finalizó primero en la Tabla Anual.

En su inauguración Racing se consagró campeón al derrotar 2-1 a Boca, en Emiratos Árabes Unidos, tras una temporada 2022 donde logró un gran fútbol.

En la edición 2023, celebrada en Asunción del Paraguay, Talleres de Córdoba venció en penales a River por 3-2, tras igualar sin goles en tiempo reglamentario.

En 2024, Vélez Sarsfield derrotó a Estudiantes de La Plata por 2-0, en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.