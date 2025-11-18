La Aprevide levantó la sanción contra Racing y el clásico contra River se jugará con público en el Cilindro

La “Academia” enfrentará al “Millonario” por los playoffs del Torneo Clausura. El organismo de seguridad bonaerense dejó sin efecto la pena de tres partidos a puertas cerradas que había impuesto al club de Avellaneda por el uso de pirotecnia en el recibimiento frente a Flamengo

River y Racing se enfrentan por los octavos de final del Torneo Clausura. Foto: NA/Copa Argentina

La Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) levantó la sanción contra Racing y el partido ante River Plate por los playoffs del Torneo Clausura se jugará con hinchas en el Cilindro de Avellaneda.

La decisión se tomó tras una reunión clave entre las autoridades de la Aprevide, representantes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los dirigentes de la “Academia”, entre ellos Diego Milito y Kevin Feldman.

River y Racing se enfrentan por los octavos de final del Torneo Clausura. Foto: X @Copa_Argentina

Las tres partes lograron un acuerdo formal que habilita la presencia de los hinchas para uno de los partidos más convocantes de los octavos de final del Torneo Clausura.

De esta manera, el organismo de seguridad bonaerense dejó sin efecto la pena de tres partidos a puertas cerradas que había impuesto a Racing por el uso de pirotecnia en el recibimiento frente a Flamengo, en la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores.

Dicha sanción ya había comenzado a cumplirse en el encuentro del pasado 8 de noviembre, en el que el conjunto de Avellaneda venció 1-0 a Defensa y Justicia en el Cilindro.

Aprevide levantó la sanción a Racing. Foto: Aprevide

La determinación de la Aprevide llega en un momento crucial del campeonato, donde tanto Racing como River buscan avanzar a los cuartos de final en un duelo con historia, tensión y expectativas elevadas. La posibilidad de contar con público no solo beneficia al equipo local desde lo emocional, sino que también impacta en el clima general del partido, que se potenciará con un Cilindro colmado.

El comunicado de Racing

Racing informó que en una reunión con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y autoridades de seguridad “reconoció el uso indebido de pirotecnia” durante el partido ante Flamengo por la Copa Libertadores.

El club admitió el hecho, anunció que “investigará a los responsables” y “se comprometió” a trabajar con AFA, Aprevide y el Ministerio de Seguridad bonaerense para reforzar medidas de cara al partido ante River por el Torneo Clausura y futuros eventos, priorizando seguridad, salud y organización

El comunicado de Racing. Foto: Racing

Hora y fecha de los playoffs del Torneo Clausura