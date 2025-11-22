Quedó destrozado: el impactante video del choque de Franco Colapinto la última vez que corrió en el Gran Premio de Las Vegas

El argentino vuelve por segunda vez al circuito callejero de Nevada, que no es escenario de los mejores recuerdos del piloto. El año pasado, con Williams, sufrió un terrible accidente de más de 50G.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas. Foto: REUTERS

La Fórmula 1 ya inició su Gran Premio de Las Vegas. Se trata del tercer circuito en territorio estadounidense y uno de los más importantes del año: sin contar este, solo faltan dos carreras más para terminar la temporada, y la definición del campeonato aún sigue en vilo.

Franco Colapinto, que terminó 20° y 16° durante las Prácticas Libres 1 y 2, se prepara para mejorar su performance de cara a una de las últimas oportunidades que tendrá, esta temporada, de sumar puntos con la escudería francesa. Sin embargo, el piloto argentino no espera grandes mejoras de cara a la clasificación y se sinceró con la prensa: “Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche”.

Franco Colapinto en el Gran Premio de México. Foto: REUTERS

Será la segunda vez que el nacido en Pilar corra en la pista callejera “Las Vegas Strip Circuit”, que recibe ese nombre en honor a la icónica avenida de la ciudad. Al igual que el GP de Brasil, se corre en sentido antihorario y se caracteriza por sus largas rectas, en las que los coches superan los 340 kilómetros por hora. Además, cuenta con dos zonas de DRS en las que podremos ver adelantamientos.

El impactante choque de Colapinto

Lo cierto es que la pista no trae grandes recuerdos para el Argentino. El año pasado, con la escudería Williams, Colapinto tuvo un terrible golpazo durante la segunda ronda de clasificación, que no solo le quitó la posibilidad de salir entre los 10 primeros, sino que mandó el auto directo a los boxes para repararlo en tiempo récord y que esté listo para la carrera del día siguiente.

El terrible choque de Colapinto

El choque superó los 50G de fuerza e instantáneamente encendió las alarmas de la escudería. Afortunadamente, Franco pudo salir caminando y tuvo que someterse a un chequeo médico integral. Su participación en la carrera el día siguiente estuvo en duda hasta el último minuto, pero por suerte no sufrió lesiones mayores y los mecánicos llegaron a reparar el coche que terminó en la posición 14.

En el video se puede apreciar que, tras un error de cálculo, el auto de Colapinto toca levemente la pared izquierda, lo que a esas velocidades desencadenó la pérdida total del control del auto. Acto siguiente, la parte derecha del coche se estampa contra la otra pared del circuito callejero y lo destruye completamente, aunque siguió avanzando por la inercia unos cuantos metros más.

El lamento del argentino fue demoledor, ya que venía rompiendo récords en varios minisectores, faltaba poco para terminar la vuelta y tenía serias posibilidades de pasar a Q3, pero el impacto acabó con sus ilusiones.

Franco Colapinto y un choque en el Gran Premio de Las Vegas. Foto: Captura.

El argentino vuelve al circuito estadounidense, y aunque seguramente extraña el auto azul con el que sumó sus primeros puntos, tiene motivos de sobra para estar contento debido a la renovación de su contrato por una temporada con Alpine.

Esto dará lugar a una verdadera rareza en la carrera de Colapinto: el año que viene correrá por tercera vez en algunos circuitos, y por primera vez en otros. Esto se debe a que, durante las temporadas 2024 y 2025, el argentino solo estuvo al frente del monoplaza en la segunda mitad del año, por lo que nunca corrió los premios de principio de temporada, como Suzuka, Melbourne o Shanghai.