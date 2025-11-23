Rosario Central campeón de la LPF 2025: ¿qué equipos hubieran ganado la Liga de la tabla anual entre 1968 y 2024?
La decisión de la Asociación Argentina de Fútbol desató una ola de cuestionamientos hacia el ente máximo y destapó 56 años de historia. La lista completa de clubes incluyen a River Plate, Boca Juniors y otros sorpresivos clubes.
La inesperada consagración de Rosario Central como campeón de Liga Profesional de Fútbol 2025 tras haber sumado la mayor cantidad de puntos en la tabla anual reactivó un antiguo debate: “¿Quiénes hubieran sido los campeones si siempre se hubiera premiado la temporada completa?”.
La histórica reconstrucción de los torneos, sumando los puntos de las ligas y los torneos desde 1968, revela que el palmarés se vería radicalmente alterado, con un claro dominio de los dos grandes del país: River Plate y Boca Juniors. A continuación, los resultados de las 56 temporadas:
- River Plate: 17 títulos
- Boca Juniors: 13 títulos
- Vélez Sarsfield: 7 títulos
- Independiente: 3 títulos
- Racing Club: 2 títulos
- San Lorenzo: 2 títulos
- Ferro Carril Oeste: 2 títulos
- Estudiantes de La Plata: 2 títulos
- Newell’s Old Boys: 2 títulos
- Argentinos Juniors: 1 título
- Unión de Santa Fe: 1 título
- Lanús: 1 título
- Rosario Central: 1 título (sin contar la consagración de 2025).
La lista de campeones históricos por puntos (1968-2024)
La lista completa de los clubes que hubieran resultado campeones de Liga si se hubiera aplicado el criterio de la tabla anual:
- 1968: San Lorenzo
- 1969: Boca Juniors
- 1970: River Plate
- 1971: Independiente
- 1972: San Lorenzo (Bicampeón)
- 1973: Huracán/River Plate (Empate técnico en sumatoria anual).
- 1974: Rosario Central
- 1975: River Plate
- 1976: River Plate
- 1977: River Plate
- 1978: Unión de Santa Fe
- 1979: River Plate
- 1980: Argentinos Juniors
- 1981: Ferro Carril Oeste
- 1982: Estudiantes de La Plata
- 1983: Independiente
- 1984: Ferro Carril Oeste
- 1985/86: River Plate
- 1987/88: Newell’s Old Boys
- 1989/90: Independiente
- 1991: River Plate
- 1992: Boca Juniors
- 1993: Vélez Sarsfield
- 1994: River Plate
- 1995: Vélez Sarsfield
- 1996: Vélez Sarsfield
- 1997: River Plate (Récord histórico de puntos en la era Apertura/Clausura)
- 1998: Boca Juniors
- 1999: Boca Juniors
- 2000: River Plate
- 2001: River Plate
- 2002: River Plate
- 2003: Boca Juniors
- 2004: Vélez Sarsfield
- 2005: Boca Juniors
- 2006: Boca Juniors
- 2007: Boca Juniors
- 2008: Boca Juniors
- 2009: Vélez Sarsfield
- 2010: Estudiantes de La Plata
- 2011: Boca Juniors
- 2012: Vélez Sarsfield
- 2013: Newell’s Old Boys
- 2014: River Plate
- 2015: Boca Juniors
- 2016: Lanús
- 2017: Boca Juniors
- 2018: Racing Club
- 2019: Racing Club/Boca Juniors (Empate técnico en año calendario)
- 2020: no hubo competencia anual completa por la pandemia
- 2021: River Plate (Primer campeón de la Tabla Anual oficial).
- 2022: Racing Club
- 2023: River Plate
- 2024: Vélez Sarsfield