Rosario Central campeón de la LPF 2025: ¿qué equipos hubieran ganado la Liga de la tabla anual entre 1968 y 2024?

La decisión de la Asociación Argentina de Fútbol desató una ola de cuestionamientos hacia el ente máximo y destapó 56 años de historia. La lista completa de clubes incluyen a River Plate, Boca Juniors y otros sorpresivos clubes.

domingo, 23 de noviembre de 2025, 18:19
Diego Maradona en Argentinos Juniors.
Diego Maradona en Argentinos Juniors. Foto: NA.

La inesperada consagración de Rosario Central como campeón de Liga Profesional de Fútbol 2025 tras haber sumado la mayor cantidad de puntos en la tabla anual reactivó un antiguo debate: “¿Quiénes hubieran sido los campeones si siempre se hubiera premiado la temporada completa?”.

Rosario Central, campeón de la Liga 2025. Foto: X @LigaAFA

La histórica reconstrucción de los torneos, sumando los puntos de las ligas y los torneos desde 1968, revela que el palmarés se vería radicalmente alterado, con un claro dominio de los dos grandes del país: River Plate y Boca Juniors. A continuación, los resultados de las 56 temporadas:

  • River Plate: 17 títulos
  • Boca Juniors: 13 títulos
  • Vélez Sarsfield: 7 títulos
  • Independiente: 3 títulos
  • Racing Club: 2 títulos
  • San Lorenzo: 2 títulos
  • Ferro Carril Oeste: 2 títulos
  • Estudiantes de La Plata: 2 títulos
  • Newell’s Old Boys: 2 títulos
  • Argentinos Juniors: 1 título
  • Unión de Santa Fe: 1 título
  • Lanús: 1 título
  • Rosario Central: 1 título (sin contar la consagración de 2025).
River Plate sería el equipo argentino más ganador de la tabla anual con 17 títulos. Foto: X @RiverPlate

La lista de campeones históricos por puntos (1968-2024)

La lista completa de los clubes que hubieran resultado campeones de Liga si se hubiera aplicado el criterio de la tabla anual:

  • 1968: San Lorenzo
  • 1969: Boca Juniors
  • 1970: River Plate
  • 1971: Independiente
  • 1972: San Lorenzo (Bicampeón)
  • 1973: Huracán/River Plate (Empate técnico en sumatoria anual).
  • 1974: Rosario Central
  • 1975: River Plate
  • 1976: River Plate
  • 1977: River Plate
  • 1978: Unión de Santa Fe
  • 1979: River Plate
  • 1980: Argentinos Juniors
  • 1981: Ferro Carril Oeste
  • 1982: Estudiantes de La Plata
  • 1983: Independiente
  • 1984: Ferro Carril Oeste
  • 1985/86: River Plate
  • 1987/88: Newell’s Old Boys
  • 1989/90: Independiente
  • 1991: River Plate
  • 1992: Boca Juniors
  • 1993: Vélez Sarsfield
  • 1994: River Plate
  • 1995: Vélez Sarsfield
  • 1996: Vélez Sarsfield
  • 1997: River Plate (Récord histórico de puntos en la era Apertura/Clausura)
  • 1998: Boca Juniors
  • 1999: Boca Juniors
  • 2000: River Plate
  • 2001: River Plate
  • 2002: River Plate
  • 2003: Boca Juniors
  • 2004: Vélez Sarsfield
  • 2005: Boca Juniors
  • 2006: Boca Juniors
  • 2007: Boca Juniors
  • 2008: Boca Juniors
  • 2009: Vélez Sarsfield
  • 2010: Estudiantes de La Plata
  • 2011: Boca Juniors
  • 2012: Vélez Sarsfield
  • 2013: Newell’s Old Boys
  • 2014: River Plate
  • 2015: Boca Juniors
  • 2016: Lanús
  • 2017: Boca Juniors
  • 2018: Racing Club
  • 2019: Racing Club/Boca Juniors (Empate técnico en año calendario)
  • 2020: no hubo competencia anual completa por la pandemia
  • 2021: River Plate (Primer campeón de la Tabla Anual oficial).
  • 2022: Racing Club
  • 2023: River Plate
  • 2024: Vélez Sarsfield