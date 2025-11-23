Rosario Central campeón de la LPF 2025: ¿qué equipos hubieran ganado la Liga de la tabla anual entre 1968 y 2024?

La decisión de la Asociación Argentina de Fútbol desató una ola de cuestionamientos hacia el ente máximo y destapó 56 años de historia. La lista completa de clubes incluyen a River Plate, Boca Juniors y otros sorpresivos clubes.

Diego Maradona en Argentinos Juniors. Foto: NA.

La inesperada consagración de Rosario Central como campeón de Liga Profesional de Fútbol 2025 tras haber sumado la mayor cantidad de puntos en la tabla anual reactivó un antiguo debate: “¿Quiénes hubieran sido los campeones si siempre se hubiera premiado la temporada completa?”.

Rosario Central, campeón de la Liga 2025. Foto: X @LigaAFA

La histórica reconstrucción de los torneos, sumando los puntos de las ligas y los torneos desde 1968, revela que el palmarés se vería radicalmente alterado, con un claro dominio de los dos grandes del país: River Plate y Boca Juniors. A continuación, los resultados de las 56 temporadas:

River Plate: 17 títulos

Boca Juniors: 13 títulos

Vélez Sarsfield: 7 títulos

Independiente: 3 títulos

Racing Club: 2 títulos

San Lorenzo: 2 títulos

Ferro Carril Oeste: 2 títulos

Estudiantes de La Plata: 2 títulos

Newell’s Old Boys: 2 títulos

Argentinos Juniors: 1 título

Unión de Santa Fe: 1 título

Lanús: 1 título

Rosario Central: 1 título (sin contar la consagración de 2025).

River Plate sería el equipo argentino más ganador de la tabla anual con 17 títulos. Foto: X @RiverPlate

La lista de campeones históricos por puntos (1968-2024)

La lista completa de los clubes que hubieran resultado campeones de Liga si se hubiera aplicado el criterio de la tabla anual: