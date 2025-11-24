Con un doblete de Miguel Merentiel, Boca le ganó Talleres y enfrentará a Argentinos Juniors en los cuartos del Torneo Clausura

Fue 2-0 en La Bombonera gracias a los goles del delantero uruguayo. Agustín Marchesín le atajó un penal a Mateo Cáceres en el primer tiempo.

Miguel Merentiel, Boca vs Talleres. Foto: NA

Boca Juniors le ganó 2-0 a Talleres de Córdoba por los octavos de final del Torneo Clausura. Los goles de la noche en La Bombonera los marcó Miguel Merentiel, mientras que Agustín Marchesín le atajó un penal a Mateo Cáceres en el primer tiempo.

Con este resultado, el “Xeneize” enfrentará a Argentinos Juniors en los cuartos de final. El “Bicho” viene de eliminar a Vélez en Liniers por 2-0.

El primer tiempo comenzó con una presión alta de los dirigidos por Carlos Tevez -que fue ovacionado al ingresar a la cancha-, con disparos desde afuera del área y un amplio despliegue colectivo que hizo tambalear al local.

Boca vs Talleres. Foto: NA

Los de Claudio Úbeda tuvieron su primera chance clara en los pies de Milton Giménez, quien erró una chance insólita ante la salida de Guido Herrera.

El primer gol de la noche llegó a los 28 minutos. Leandro Paredes envió un córner preciso que terminó con el cabezazo de Lautaro Di Lollo: la pelota pegó en la línea y Merentiel la empujó con el arco vacío.

A los 30, Exequiel Zeballos cortó un centro de Talleres dentro del área con la mano y el árbitro Sebastián Zunino no dudó en cobrar penal para la “T”. Cáceres se hizo cargo y Marchesín atajó sobre su palo izquierdo.

Miguel Merentiel, Boca vs Talleres. Foto: NA

Boca extendió la ventaja a tan solo 20 segundos del arranque del segundo tiempo: Merentiel aprovechó un centro de Lautaro Blanco y mandó la pelota al fondo de la red.

Durante el complemento, el “Xeneize” contó con las más claras en los pies de Zeballos y un Giménez que no tuvo su mejor noche. Aún así, el marcador no cambió y La Bombonera festejó el pase a la siguiente ronda.

El resumen de Boca vs Talleres