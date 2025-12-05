Cómo sería el camino de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026: posibles rivales y cruces

El sorteo del Mundial abrió el juego a las especulaciones: ¿qué rivales podría enfrentar la Selección en cada fase?.

Copa del Mundo en Argentina. Foto: EFE

El sorteo del Mundial 2026 encendió la llama dentro de los fanáticos futboleros, que ya se encuentran realizando todo tipo de especulaciones sobre coincidencias, casualidades y lo que tiene que pasar para que la Selección Argentina repita la hazaña de Qatar 2022.

El formato del mundial, que desde un principio asigna cruces según la posición del grupo, permite imaginar distintos escenarios en los que los países se cruzan de cara a conquistar el torneo más importante de fútbol.

Ya se sabe que los dos primeros del grupo J, en el que está Argentina, se medirán contra los dos primeros del grupo H, en el que están España y Uruguay. En el caso de salir clasificado como mejor tercero puede enfrentar a Colombia o Portugal.

Grupos Mundial 2026 Foto: Ariel Bolognini/Canal 26

El posible camino de Argentina a la final del Mundial 2026

A continuación, un escenario hipotético en el que la Selección avanza en todas sus fases, a la vez que lo hacen todos los países integrantes del bombo 1, que son las mejores selecciones según la FIFA.

Argentina termina primero en su grupo

Dieciseisavos de final : vs Uruguay.

Octavos de final : vs Paraguay/Egipto/Australia.

Cuartos de final : vs Portugal.

Semifinal : vs Brasil/Inglaterra.

Final: España/Francia/Alemania/Países Bajos.

Argentina termina segunda en el grupo

Dieciseisavos de final : vs España.

Octavos de final : vs Portugal/Colombia/Inglaterra/Croacia.

Cuartos de final : vs Bélgica/Estados Unidos.

Semifinal : vs Francia/Alemania/Países Bajos.

Final: Brasil.

El recorrido es especulativo y no suele pasar que todos los integrantes del bombo 1 ganen sus duelos, mucho menos que avancen hasta la final sin derrotas en el medio.

Por la particularidad del certamen, la cantidad de equipos y la regla que impide que los 4 primeros países del ranking FIFA se crucen, hasta la semifinal, podremos tener el primer encuentro entre primeros de grupo en octavos de final. Esto no ocurría en ediciones anteriores, donde los enfrentamientos entre los líderes recién se daban a partir de Cuartos de Final.

Grupos del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Qué pasa si Argentina queda tercera en el Grupo J

El caso argentino presenta otra rareza. En la hipotética situación de que el país acabe clasificando como mejor tercero, chocaría al primero del grupo B, D, G o K.

Considerando los integrantes de estas zonas, el rival de Argentina en dieciseisavos podría ser Suiza, Estados Unidos o Paraguay, Bélgica y Colombia o Portugal. Sin faltarle el respeto a ninguna selección, difícilmente sean rivales más duros que España o Uruguay en la misma instancia.

Más allá de las especulaciones, lo cierto es que aún es muy temprano para adivinar rivales, y todo esfuerzo mental por poner al equipo nacional en partidos de eliminación directa no supera los límites de la imaginación.

Lionel Scaloni, Mundial Qatar 2022. Foto: REUTERS

Las buenas credenciales que el equipo de Scaloni viene mostrando tendrán que confirmarse, primero ante España por la Finalissima, una final anticipada (o dieciseisavos, según como se lo mire) y luego en la secuencia de partidos Argelia-Austria-Jordania.