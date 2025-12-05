Lionel Scaloni analizó el grupo de Argentina en el Mundial 2026 y explicó por qué usó guantes para llevar la Copa del Mundo

El director técnico de la Selección Argentina reconoció que "en principio tenemos que estar satisfechos", aunque aclaró que "los partidos hay que jugarlos" y recordó la derrota en el debut del Mundial de Qatar 2022 ante Arabia Saudita por 2-1.

Lionel Scaloni con el trofeo de la Copa del Mundo durante el sorteo del Mundial 2026. Foto: Pool via REUTERS

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se refirió a los rivales en la fase de grupos del Mundial 2026 y reconoció que “en principio tenemos que estar satisfechos”.

De todas maneras, aclaró que “los partidos hay que jugarlos” y recordó la derrota en el debut del Mundial de Qatar 2022 ante Arabia Saudita por 2-1.

Grupos Mundial 2026 Foto: Ariel Bolognini/Canal 26

Al ser consultado por Argelia, Austria y Jordania, los rivales en el Grupo J, el oriundo de Pujato analizó: “Son rivales con los que creemos que podemos hacer nuestro juego, pero los partidos hay que jugarlos. En principio tenemos que estar satisfechos por el grupo”.

Y continuó: “Conozco a los rivales. Austria y Argelia son rivales duros. No conocemos tanto a Jordania, pero ya tenemos la experiencia de Arabia”.

Por otra parte, se animó a opinar sobre la posibilidad de jugar frente a España o Uruguay en los 16avos de final, en lo que podría ser un cruce durísimo: “No está tan bueno, pero toque quien toque, tenemos que tratar de hacer lo mejor. La responsabilidad está siempre”.

Por qué Lionel Scaloni usó guantes para llevar la Copa del Mundo

Scaloni, que protagonizó un emotivo momento al entregar la Copa del Mundo antes de que comience el sorteo, reconoció dicha situación como muy emotiva: “Tenerla en la mano es algo único”.

“Sobre todo, poder levantarla otra vez, tocar que es la verdadera, que no hay nada de réplica ahí. Emociona, es difícil de explicar. La verdad que estoy muy contento de poder haber hecho eso y que la gente lo haya disfrutado”, agregó el DT campeón del mundo en Qatar 2022.

Luego, Scaloni se refirió al uso de guantes blancos para tomar la Copa del Mundo: “No me dejaban tocarla sin los guantes. No se puede”, explicó.