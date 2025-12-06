¿Error o provocación?: Austria publicó sus rivales del Mundial y un detalle de Argentina se volvió viral

El equipo europeo, rival de la Scaloneta en el Grupo J de la Copa del Mundo, posteó la zona con una falla. Miralo en la nota.

Selección de Austria. Foto: REUTERS

La Asociación Austríaca de Fútbol posteó sus rivales del Grupo J pero tuvo un grave error en el escudo de la Selección argentina al no colocar la tercera estrella.

El equipo europeo difundió una imagen del logo de la AFA con tan solo 2 estrellas, las cuales representaron las conquistas de los mundiales de Argentina 1978 y México 1986, pero no el título obtenido en Qatar 2022.

Tras su publicación, la imagen no tardó en volverse viral. Los hinchas argentinos reaccionaron con una mezcla de sorpresa, humor e indignación.

La AFA oficializó el escudo con las tres estrellas inmediatamente después de la final ganada en Lusail, convirtiendo la versión de dos estrellas en una reliquia histórica que ya no representa a la selección nacional.