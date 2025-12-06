El mapa de las sedes donde Argentina jugará el Mundial 2026: ¿es posible seguir a la Selección en auto?

Tras el sorteo del Mundial 2026, los de Lionel Scaloni ya conocen a sus rivales y las posibles ciudades donde jugará. ¿Es viable seguir a la “Albiceleste” en auto por Estados Unidos?

Selección Argentina. Foto: REUTERS

La Selección Argentina conoció sus rivales para la Fase de Grupos del Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. El azar indicó que Jordania, Austria y Argelia enfrentarán al equipo de Lionel Messi y compañía.

El sorteo despertó el ambiente mundialista en los fanáticos, y más de uno se pregunta cómo ir a Estados Unidos, cuánto sale, y dónde se juegan los partidos. Frente a eso, una opción posible es, una vez en el país del norte, alquilar un auto y viajar por las famosas rutas norteamericanas.

Sin embargo, aunque pueda sonar como una buena idea, lo cierto es que las distancias a cubrir son enormes. Durante la etapa inicial, el primer partido puede ser Kansas, el segundo en San Francisco y el tercero en Dallas, aunque las fechas se confirmarán oficialmente el 6 de diciembre.

El estadio de Dallas donde jugará la selección Foto: AT&T Stadium

El recorrido para esos tres partidos en auto contempla 52 horas arriba del vehículo y 3525 millas, equivalentes a 5672 kilómetros.

Las distancias para los partidos de eliminación directa

En el caso de pasar a dieciseisavos de final en la primera posición del grupo, la Selección jugaría en Miami, que queda a 2320 kilómetros de Dallas por autopista.

Los cuartos de final podrían ser en Atlanta, a 10 horas de Miami y poquito más de mil kilómetros. Una distancia en la cual, a pesar de la lejanía, la opción de viajar en auto podría empezar a ser un poco más razonable, ya que no hay que cubrir las inabarcables distancias previas.

El siguiente partido se jugaría en Kansas de vuelta. A 1280 kilómetros de Atlanta y casi 13 horas de viaje. A la distancia se le suma la complicación de las distintas zonas horarias que tiene EEUU a lo ancho de su territorio. Entre las dos ciudades hay una diferencia de una hora.

El estadio en Kansas donde jugará la Selección Foto: Wikipedia

Las semis volverían a ser en Atlanta, por lo que sumamos 1280 kilómetros más a la calculadora y empezamos a cuestionarnos si realmente fue una buena elección alquilar un coche para estos trayectos.

El octavo partido, la final, será en Nueva York, por lo que si salimos desde Atlanta tendremos trece horas por delante hasta llegar a la capital financiera de los Estados Unidos. 860 millas y 1384 kilómetros de distancia separan las dos ciudades.

El estadio que será sede de la Gran Final

En total, la suma nos da que tendríamos que recorrer 12986 kilómetros sobre ruedas. Esto serían unas 130 horas de viaje aproximadamente. Lo cierto es que existen alternativas más rápidas y cómodas para asistir a todos los partidos de la selección, aunque los precios no sean accesibles.

De igual modo, esto es un recorrido estimativo y, en caso de que Argentina termine segundo o tercero en el grupo, todas las sedes podrían cambiar.