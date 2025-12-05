Cuánto cuesta seguir a la Selección Argentina en EEUU: precios para Kansas, Dallas y San Francisco

Paquetes, vuelos y entradas para ver a Messi en las ciudades donde la Albiceleste jugará los partidos del Grupo J durante el Mundial 2026.

Selección Argentina. Foto: REUTERS

Seguir a la Selección Argentina a todas partes es, para muchos, una pasión. Para aquellos que pudieron viajar a Qatar, ir a Estados Unidos, México o Canadá implica mucho menos riesgos que su anterior aventura.

Según se determinó en el sorteo del Mundial, la Selección jugará en el grupo J, lo que implica que las ciudades de Kansas, San Francisco y Dallas serán las sedes de los partidos del conjunto nacional, ubicadas en la región centro-oeste de Estados Unidos.

Selección Argentina. Foto: REUTERS

El fixture prevé partidos para el 16, 22 y 27 de junio, con opciones de sede compartidas entre Kansas y San Francisco para el primer partido, Dallas o San Francisco para el segundo, y Kansas o Dallas para el tercero.

Como vemos, no es fácil organizar de antemano vuelos y reservas para ver a Messi sin conocer con seguridad en qué estadios se jugarán los partidos.

Kansas City se presenta como la opción más barata para ver al equipo de Scaloni. Un paquete para una persona, con vuelo ida y vuelta y una noche en el Homewood Suites by Hilton Kansas City Speedway, con servicio de desayuno, arroja un valor de $2.996.202. Para dos personas, el valor total asciende a $5.992.404. El itinerario incluye además alternativas para sumar traslados, alquiler de auto y actividades, adaptándose a diferentes necesidades.

El estadio donde jugará la Selección en Kansas Foto: Wikipedia

Dallas, ubicada en el estado de Texas, es un destino un poco más caro. Un paquete que incluye dos noches en el Sheraton Dallas Hotel by the Galleria y vuelos con Avianca, una de las principales empresas aéreas internacionales que conecta Ezeiza con el territorio estadounidense, tiene un precio por persona de $4.458.375, y para dos pasajeros, el total escala a $8.916.750.

San Francisco, que queda en la costa del Pacífico, es la tercera opción para ver a los campeones del mundo. Una propuesta destacada incluye dos noches en el RIU Plaza Fisherman’s Wharf, con desayuno, sumado a vuelos operados por Copa Airlines y una escala técnica. El costo base se encuentra en $3.600.594 por persona, cifra que se eleva a $7.201.188 en el caso de dos viajeros. En el detalle figura, además, la exclusión de la percepción RG5617, así como la necesidad de calcular impuestos nacionales según normativa vigente.

Además, es importante tener en cuenta que para viajar a Estados Unidos, como también a Canadá, es necesario contar con la visa que permite el acceso al país del norte. El trámite y la renovación de permisos migratorios constituyen pasos previos obligatorios para asegurar la presencia en estadios en diferentes ciudades.

Visa EEUU

Al precio de los viajes hay que sumar los tickets, que cuentan con la novedad de ajustar su valor según un sistema de oferta y demanda. Los boletos oficiales para la fase de grupos tienen un valor de base de USD 60. Para la final, la entrada se encuentra valuada en USD 6730, sin valores oficiales adicionales hasta el momento de su comercialización puntual. Los límites establecidos permiten adquirir hasta cuatro entradas por persona por partido.

Por último, el costo diario estimado para un viajero en los países anfitriones oscila entre USD 40 y USD 150, según la región y ciudad que se esté visitando. El cálculo abarca comida, traslados internos, ocio y seguro de viaje.