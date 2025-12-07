Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Abu Dabi este domingo 7 de diciembre

El campeonato tiene a Lando Norris (McLaren) como puntero, pero con Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) muy cerca. Dónde ver en vivo la carrera.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar. Foto: X @AlpineF1Team

Con una nueva oportunidad para Franco Colapinto en Alpine, este domingo vuelve la Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dabi. La última jornada de la temporada temporada 2025 tiene lugar en el Circuito Yas Marina.

Por un lado, el campeonato tiene a Lando Norris (McLaren) como puntero, pero con Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) pisándole los talones, en lo que se espera una definición apasionante.

Por otro, hay expectativas por la nueva presentación de Colapinto, luego de ser ratificado en Alpine y de una correcta participación en Qatar, donde finalizó en el puesto 14 pese a algunos inconvenientes durante todo el fin de semana.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Abu Dhabi. Foto: EFE

A qué hora son la carrera del Gran Premio de Abu Dabi de la F1

La acción en el Gran Premio de Abu Dabi tiene lugar este domingo desde las 10 horas de la Argentina.

Carrera: 10 horas

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Abu Dabi

El Gran Premio de Abu Dabi se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.