9/12: se cumple otro aniversario del partido que cambió la historia entre River y Boca

El superclásico más importante de todos los tiempos es recordado como uno de los momentos más gratificantes para los hinchas del Millonario.

River campeón de la Copa Libertadores, Reuters

Desde el 2018, cada 9 de diciembre es recordado como el aniversario de una de las jornadas más gloriosas de la rica historia de River Plate. Este año no es la excepción y los hinchas festejan los 7 años de la final histórica de la Copa Libertadores en la que vencieron a Boca Juniors en el mítico estadio Santiago Bernabéu e hicieron historia en el fútbol mundial.

Ese partido produjo un quiebre entre River y Boca, dado que se trató de la final más importante jugada entre ambos. Además, el conjunto de Núñez obtuvo su cuarta Copa Libertadores, equilibrando un poco los números internacionales contra su rival, que posee 6.

Otro aniversario de la histórica Libertadores. Foto: X @RiverPlate

La consagración en España dejó a Marcelo Gallardo como el director técnico más importante de la historia de River y creó una estadística que no existía entre los dos equipos, ya que nunca se habían enfrentado en una final de un certamen internacional.

Todos los detalles de la final más importante entre River y Boca

Se trató de un partido tan importante como difícil de disputar debido a condiciones externas. En un principio, la ida en la Bombonera tuvo que ser postergada hasta el otro día por una lluvia torrencial que no permitió jugar el partido. Esa primera batalla terminó 2-2 con goles de Ramón Ábila y Darío Benedetto para el Xeneize, y Lucas Pratto y Carlos Izquierdoz en contra para el Millonario.

Superclásico de Copa Libertadores, Superfinal, Boca vs. River, deportes, fútbol, Gol de Pratto, Reuters

Para el partido de vuelta ocurrió un papelón sin precedentes. Por un ataque al micro de Boca, el partido que debía ser en Monumental terminó en Madrid. Luego de que fuera designado el 24 de noviembre como el día clave para la final, el colectivo con los jugadores de Boca pasó por una calle donde había una masa de hinchas de River que lo apedrearon, dañando a jugadores que quedaron imposibilitados de jugar el partido esa jornada.

Superfinal de Copa Libertadores, gol de Quintero

Al día siguiente, con toda la hinchada esperando, el partido tampoco se jugó. Boca apeló al Tribunal de Arbitraje Deportivo para pedir los puntos y la final, pero el organismo consideró que no era motivo suficiente para dicha sanción. Por el contrario, se decidió que el partido fuera trasladado a Madrid y que se jugara el 9 de diciembre, con hinchadas de ambos equipos.

El resto es historia: luego de un gol de Darío Benedetto, River dio vuelta el encuentro con goles de Lucas Pratto, Juan Fernando Quintero y Gonzalo Martínez.