Agostina Páez Foto: redes

Agostina Páez, la joven abogada santiagueña detenida actualmente en Brasil por haber hecho gestos racistas, comentó que está “muerta de miedo” por su situación judicial. La mujer de 29 años tiene confiscado su pasaporte y le colocaron una tobillera electrónica.

La causa por la cual se la imputa se refiere a los gestos racistas que le hizo a un grupo de brasileños en un bar de Ipanema el 14 de enero. Y por este delito se enfrenta a una pena que oscilaría entre los dos y cinco años de prisión.

Agostina Páez, quien fue demorada luego de ser acusada de racismo Foto: redes

Qué dijo la abogada argentina

A través de un video, difundido este jueves, Páez consideró que “se están vulnerando” todos sus derechos, habida cuenta que en todo momento mostró su predisposición ante las autoridades brasileñas, pero al mismo tiempo advirtió que está “muerta de miedo”.

“Necesito ayuda. Tengo miedo de verme perjudicada haciendo este video, que se me vulneren todavía más mis derechos, sobre los hechos no puedo hablar, solo decir que hay un contexto que está en la causa y que no es tenido en cuenta solo para perjudicarme. Espero que todo se aclare“, añadió.

Agostina Páez, quien fue demorada luego de ser acusada de racismo Foto: redes

Su reacción se habría producido en respuesta a una serie de burlas obscenas por parte de un grupo de hombres que estaban en el bar.

Qué argumenta la justicia brasileña

Por su parte, el 37° Juzgado Penal expresó en el documento donde ordena la detención que “si bien se han impuesto medidas cautelares distintas de la prisión, incluyendo la vigilancia electrónica, estas no son suficientes para neutralizar el peligro procesal existente”.

En tanto, la fiscalía argumentó que la conducta de la mujer argentina refuerza la necesidad de prisión, ya que “incluso después de haber sido advertida por más de un funcionario de que su conducta constituía un delito en Brasil, la acusada persistió en los delitos raciales, extendiéndolos incluso al espacio público”.