Top 10: el reconocimiento a Franco Mastantuono en el ranking de los mejores futbolistas Sub-20 del mundo

El futbolista del Real Madrid y de la Selección Argentina comparte el ranking junto con figuras de la talla de Lamine Yamal y Désiré Doué, entre otros.

Franco Mastantuono, uno de los mejores jugadores Sub-20 del mundo. Foto: realmadrid.com

La figura del Real Madrid, que ya debutó con la Selección Argentina y está en el radar de Lionel Scaloni para integrar el plantel argentino para el Mundial 2026, Franco Mastantuono, fue elegido como uno de los 10 mejores jugadores Sub-20 del mundo en el ranking 2025 elaborado por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS).

Este reconocimiento confirma el crecimiento sostenido y su proyección internacional, incluso tras su paso por River Plate y su llegada al Real Madrid español.

Franco Mastantuono, uno de los mejores futbolistas Sub-20 del 2025. Foto: REUTERS

La distinción la difundió el organismo, que es reconocido a nivel global por sus estadísticas y clasificaciones históricas, que año tras año evalúa el rendimiento de los futbolistas jóvenes tanto en medios locales como internacionales.

Mastantuono, entre los 10 mejores futbolistas Sub-20

En esta edición, Franco Mastantuono logró meterse en el Top 10 mundial, junto con nombres rutilantes que ya brillan en primer nivel, dentro de las mejores ligas del planeta.

En ese sentido, el ranking lo encabeza el español Lamine Yamal, probablemente la figura internacional joven más destacada del planeta y quien promete ser una de las próximas estrellas del Mundial 2026, a la vuelta de la esquina.

La lista completa de los 10 jugadores Sub-20 más destacados del mundo

Según el IFFHS, el ranking de los 10 jugadores más destacados a nivel mundial Sub-20 es el siguiente:

Lamine Yamal (España) Désiré Doué (Francia) Estevão (Brasil) Arda Güler (Turquía) Pau Cubarsí (España) Kenan Yildiz (Turquía) Warren Zaïre-Emery (Francia) Franco Mastantuono (Argentina) Rodrigo Mora (Portugal) Obed Vargas (México)

Lamine Yamal, el mejor futbolista Sub-20 del mundo. Foto: NA/REUTERS

Esta distinción de Mastantuono también resalta a la Argentina como semillero del mundo y formador de jugadores que luego recalan en las principales ligas de Europa.

Por supuesto, el mayor desafío de Mastantuono será mantener e incluso mejorar su nivel para poder hacerse un lugar en la lista de la Selección Argentina de cara al próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.