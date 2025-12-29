El Chipi Gandín, a las piñas en un fútbol 5: el video que muestra la pelea del ex Independiente

Un violento episodio tuvo lugar en la ciudad de Rafaela, Santa Fe, producto de una acalorada discusión por una jugada en el encuentro.

La pelea de Darío Gandín en Santa Fe. Foto: Capturas

Un jugador conocido en el ambiente del fútbol por haber sido un delantero rendidor que convertía en gol muchas de las asistencias que los volantes le entregaban, también ganó notoriedad fuera de la cancha por diversas polémicas. En esta ocasión, volvió a ser noticia por protagonizar una intensa pelea en un “picadito”, más picado que nunca, con amigos.

En un video que se viralizó rápidamente en las redes, se puede ver a Darío Chipi Gandín, ex delantero de Independiente, Colón y Atlético de Rafaela, envuelto en un violento enfrentamiento que tuvo lugar en un complejo de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe. El hombre de 42 años formó parte indispensable de una pelea a golpes de puño, cuyo origen fue una acalorada discusión por una jugada en el encuentro.

El Chipi Gandín, a las piñas en un fútbol 5. Video: X @radiogolsantafe

En las grabaciones se observa cómo la tensión entre los jugadores va en aumento hasta que Gandín arremete contra uno de sus rivales, lo acorrala y le propina varios golpes de puño, antes de que otros participantes intercedieran. Incluso, se ve cómo, segundos después de que ambos fueran separados, vuelven a enfrentarse.

La oreja de la persona que se peleó con Chipi Gandín resultó cortada por la parte de abajo y sufrió una leve hemorragia, después de que aparentemente se produjera un intento de mordedura durante la trifulca. La intervención del resto de integrantes del partido de fútbol 5 fue necesaria para controlar la situación.

La oreja de la persona que se peleó con Chipi Gandín. Foto: X @radiogolsantafe

El Chipi Gandín, envuelto en polémicas

La discusión entre Chipi y su contrincante comenzó por diferencias propias del partido y derivó en agresiones físicas. La notoriedad de Gandín acentuó la repercusión del hecho ya que el exfutbolista, retirado hace varias temporadas, no es ajeno a situaciones polémicas: además de su controvertida salida de Independiente por discusiones con hinchas y el interés de otros clubes, en 2019, su desvinculación como captador de talentos de Atlético Rafaela se produjo luego de asistir a la final de la Copa Sudamericana en la que jugó Colón contra Independiente del Valle en Paraguay.

Su trayectoria profesional acumula etapas en Platense, Colón, Atlético de Rafaela, Argentinos Juniors, Gimnasia de Jujuy y Ben Hur, además de experiencia internacional en México: vistió la camiseta de León en 2005 y la de Necaxa en 2011. A este último club de la Liga MX llegó tras su paso por el Rojo de Avellaneda.