Franco Colapinto junto a Flavio Briatore y Pierre Gasly. Foto: REUTERS

La escudería francesa Alpine aprovechó el parate en la Fórmula 1 para sacar un comunicado en el que intenta bajar la intensidad de los mensajes en las redes sociales y repudiar los mensajes de odio.

En tanto, equipo desmiente cualquier “favoritismo” para con Pierre Gasly por sobre Franco Colapinto, ante las diferencias en los resultados durante las primeras carreras del 2026.

“El equipo ya ha adoptado una postura firme condenando cualquier comportamiento de odio, abuso, amenaza o acoso en línea y en las redes sociales, y ha emitido comunicados no solo para condenarlo, sino también para animar a la gente a disfrutar de las redes sociales de forma responsable y a seguir las normas de la comunidad”, asegura el equipo en el comunicado.

“Cualquier tipo de insulto hacia los pilotos es inaceptable, y fue especialmente decepcionante que proviniera de una minoría de aficionados del equipo hacia un piloto que tanto ha aportado al equipo en el pasado y que ha ganado un Gran Premio con Alpine”, dijeron em el marco de la maniobra de Esteban Ocon sobre el piloto argentino.

Franco Colapinto finalizó décimo en el Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Maxim Shemetov)

¿Favoritismo entre pilotos?

La diferencia de resultados en los primeros tres Grandes Premios y las críticas por el auto del argentino en las redes hicieron que la escudería también se ocupara de desmentir “sabotaje” o “favoritismo” entre sus pilotos.

“Ahora que el equipo y el deporte entran en un breve descanso y reflexionan sobre las tres primeras carreras de la nueva temporada, el equipo también quiere aclarar la preocupación de algunos aficionados con respecto a la igualdad entre nuestros dos coches”, inició esa parte del comunicado.

Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Gran Premio de China. Foto: REUTERS

“El equipo se esfuerza por poner en pista los dos coches más rápidos y brindar igualdad de oportunidades a ambos pilotos para que sean competitivos y sumen puntos importantes para el equipo en el campeonato”, asegura.

“En algunos casos, debido a la necesidad de agilizar la producción de piezas y gestionar cuidadosamente el proceso de fabricación, el equipo solo puede llevar piezas o mejoras específicas a ciertos eventos. Sin embargo, este nunca es el enfoque previsto ni deseado, ya que, si la pieza supone una mejora de rendimiento, como esperamos, queremos que esté disponible de inmediato en ambos coches”, continuó.

Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Gran Premio de Australia 2026 de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

“Este año, Pierre y Franco han estado compitiendo con el mismo equipamiento, salvo algunas pequeñas piezas de bajo rendimiento que afectaron al rendimiento en China debido al cambio de componentes de la caja de cambios”, aseguró el equipo francés.

“Franco es nuestro piloto y el equipo ha depositado su confianza en él, al igual que él en el equipo. Esto demuestra nuestro compromiso con Franco y su lugar en el equipo en igualdad de condiciones con Pierre”, cerró.