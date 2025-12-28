Polémica en el caso Vélez: de la relación entre un fiscal y el abogado de los jugadores a los USD50 mil para “callar” a la víctima

La Fiscalía resolvió no acompañar el pedido de sobreseimiento para José Florentín, Braian Cufré y Abiel Osorio, mientras que sí avaló la solicitud presentada por la defensa del arquero uruguayo.

Los exjugadores de Vélez implicados. Foto: NA

El pasado martes 23 de diciembre tuvo lugar una nueva audiencia en los tribunales de Tucumán por el caso de violación en manada por parte de varios (por entonces) jugadores de Vélez contra una periodista. La Fiscalía resolvió no acompañar el pedido de sobreseimiento para José Florentín, Braian Cufré y Abiel Osorio, mientras que sí avaló la solicitud presentada por la defensa de Sebastián Sosa.

Ahora, la última palabra sobre la situación procesal de los imputados quedará bajo la decisión del juez Augusto José Paz Almonacid, quien revelará decisión este martes 30 de diciembre.

Pero una polémica atraviesa la transparencia del proceso y apunta al instructor fiscal Osvaldo Martínez Terán. Es que se viralizó una foto donde se lo ve junto al abogado defensor de los jugadores, José María Molina, compartiendo una estrecha camaradería como compañeros en el equipo de fútbol “Abogados X”.

El abogado José María Molina con el auxiliar fiscal Osvaldo Martínez Terán de la causa Vélez. Foto: Enterate Noticias

Para colmo, se trata del mismo equipo que tuvo en sus filas al legislador y actual presidente de Atlético Tucumán, Mario Leito. De esta manera, estos lazos hacen crecer la duda y ponen en una delgada línea a todo el proceso.

La floja defensa de Sebastián Sosa

La defensa de Sosa y el fiscal Martínez Terán sostuvieron que, al momento de los hechos, el arquero dormía profundamente. Por su parte, la querella expuso una contradicción letal: mientras el uruguayo decía dormir, los registros telefónicos demuestran que estuvo chateando con su esposa hasta las 2 de la madrugada.

Además, el registro de cámaras del hotel lo muestran saliendo de la habitación donde sucedió el abuso a las 8:30 a.m. con lo que parece ser una bolsa negra y regresó a ella con las manos vacías.

Chats entre Sebastián Sosa y la denunciante de abuso sexual contra los jugadores de Velez.

Por otro lado, la narrativa de la defensa se basa en chats donde la víctima le decía a sus amigas que “la pasó bien”, mensajes utilizados para instalar la idea de consentimiento pleno, pero que omiten el shock, la negación y la vergüenza social.

El domingo 4 de marzo de 2024, apenas un par de horas después de lo sucedido, la joven confrontó a Sosa con un mensaje demoledor: “Vos tenés una hija. Lo que hicieron ayer fue muy fuerte. No me lo merecía”, apuntó.

A lo que el arquero le respondió: “Me apena mucho que estés pasando por esto y te sientas así”

Chats entre Sebastián Sosa y la denunciante de abuso sexual contra los jugadores de Velez.

Cincuenta mil dólares para “callar” a la víctima

Por otro lado, el medio Enterate Noticias señaló que las pericias sobre el entorno de la víctima develaron un ofrecimiento de 50 mil dólares por parte de Sebastián Sosa para comprar el silencio de la joven.

Este dato expone la desesperación del arquero, que claramente sabía sobre el bochornoso hecho que sucedió en la habitación 407 en un hotel de Tucumán.

Además, da a entender que no existió un plan económico de la víctima, sino un intento de soborno que fue rechazado por una mujer que eligió la justicia por sobre la impunidad.