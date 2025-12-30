Sigue Claudio Úbeda: cómo quedó conformado el cuerpo técnico de Boca de cara a la Copa Libertadores 2026

Con la confirmación de que Claudio Úbeda seguirá al frente del plantel por parte de Juan Román Riquelme, ya se sabe quiénes son los otros integrantes que tendrán la difícil responsabilidad de conducir al equipo en la Copa Libertadores y el torneo local.

Claudio Úbeda seguirá al frente de Boca en 2026. Foto: NA (Damián Dopacio).

Fueron varios días de especulación acerca de la posibilidad de que continuara o no Claudio Úbeda como DT de Boca Juniors. Finalmente, el presidente Juan Román Riquelme dio el visto bueno, y ya se sabe cómo estará conformado el cuerpo técnico del Xeneize en el 2026, en un año que implica el regreso del club a la Copa Libertadores.

La continuidad de Úbeda y de quienes lo acompañan está garantizada al menos hasta la finalización de su contrato, el 30 de junio de 2026.

Claudio Úbeda, DT de Boca. Foto: EFE

Cabe recordar que Úbeda llegó a Boca como segundo en el mando, cuando Miguel Ángel Russo se presentó en el club de La Ribera en mayo de 2025. Con su partida física, Úbeda pasó a ocupar su lugar y recientemente fue confirmado por Riquelme.

Boca ya tiene confirmado su cuerpo técnico para el 2026

La dirigencia xeneize optó por mantener al cuerpo técnico que había montado Russo y eso transformó a Úbeda en la nueva cabeza que lidera a los futbolistas.

Quien fuese jugador de gran trayectoria en Rosario Central y Racing Club demostró saber manejar con sensibilidad el golpeado ánimo del plantel tras el fallecimiento de Russo en octubre de este año e incluso obtuvo resultados importantes a lo largo de parte del segundo semestre del 2025, momento en el que se tuvo que hacer cargo del plantel. Hasta Leandro Paredes, estandarte del equipo, supo compararlo con Lionel Scaloni.

Leandro Paredes supo elogiar a Úbeda y lo comparó con Scaloni. Foto: NA

El ciclo de Úbeda al frente de Boca se puso en dudas frente a la eliminación del club ante Racing en la semifinal del Clausura. De todos modos, la respuesta llegó de inmediato con la confirmación de que seguirá al frente del plantel.

Por tanto, el cuerpo técnico de Boca de cara al 2026 estará conformado de la siguiente manera: