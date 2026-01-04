River Plate cerró su tercer refuerzo de cara a la próxima Copa Sudamericana: de quién se trata

El futbolista uruguayo oriundo de Canelones llega proveniente de Flamengo, donde viene de ganar la última Copa Libertadores con el Mengão. Ahora, buscará ganarse un lugar en el “Millonario” y el Mundial de 2026.

River Plate está haciendo la pretemporada en San Martín de Los Andes. Foto: X @RiverPlate

Con el objetivo primordial de volver a los primeros planos, River Plate cerró este domingo el fichaje de Matías Viña. El defensor uruguayo llegará a préstamo por un año y con una opción de compra obligatoria de la mitad de su ficha.

El tres veces campeón de la Copa Libertadores viajará esta tarde de Río de Janeiro a Buenos Aires para realizarse la revisión médica y, en horas del lunes, emprender vuelo hacía San Martín de Los Andes, donde el “Millonario” hace la pretemporada.

Matías Viña será el tercer refuerzo de River Plate para 2026. Foto: X @Flamengo

Sin lugar en Flamengo y opacado por Alex Sandro en el lateral izquierdo, Viña aceptó sumarse a River con la finalidad de lograr un buen semestre individual que le haga ganarse un lugar en la Selección de Uruguay para el Mundial 2026.

La carrera futbolística de Matías Viña, el refuerzo de River Plate

Formado en Nacional de Montevideo, donde debutó en 2017, el defensor disputó 47 partidos, marcó 5 goles y conquistó 6 títulos nacionales en el “Bolso” hasta enero de 2020, cuando fue vendido a Palmeiras (Brasil) por 8.3 millones de dólares.

En el equipo de San Pablo disputó 70 encuentros, anotó 5 tantos y conquistó 4 títulos, entre ellos, dos Copas Libertadores. En 2021, el lateral uruguayo recaló en la Roma (Italia) a cambio de 13 millones de dólares.

Matías Viña firmará a préstamo por un año con una opción de compra obligatoria de la mitad de su ficha. Foto: X @Flamengo

En el club de la capital italiana conquistó la UEFA Conference League 2021/22 y jugó 44 partidos en dos años hasta salir cedido al Bournemouth (Inglaterra) y volver a Italia para vestir los colores del Sassuolo.

Al retorno de su préstamo en Sassuolo en enero de 2024, el defensor oriundo de Canelones fue traspasado al Flamengo, donde jugó 32 partidos, marcó un gol y conquistó cuatro títulos, entre ellos, la última Copa Libertadores ganada al Palmeiras en Lima (Perú).

Los amistosos de pretemporada que tendrá River Plate

Domingo 11 de enero

River Plate vs. Millonarios (Colombia)

Sábado 17 de enero

River Plate vs. Peñarol (Uruguay)